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上午缺席行程...王世堅晚間宣講「未提罷免」 網狠嗆：那2字燙嘴？

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，民進黨立委王世堅現身開講。記者陳正興／攝影
「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，民進黨立委王世堅現身開講。記者陳正興／攝影

民進黨立委王世堅今早缺席立院黨團路口宣傳罷免投票引發熱議，而王雖晚上有出席北市議會民進黨團在中山區榮興花園舉案「726台北同意罷」最終場宣講，不過演講內容卻隻字未提罷免相關訊息，在直播留言處引起不小討論。

民進黨立院黨團今早在台北市站路口宣傳罷免投票，在罷免藍營立委王鴻薇的選區行程表訂有民進黨立委王世堅出席，現場卻不見人影，王雖稱上午立院有強制動員令才未出席，並表是晚上會如期參與「726台北同意罷」最終場宣講造勢。

王擔任晚會開場首位宣講者，他強調，台灣長達400年的歷史，歷經鄭成功反清復明、日本人殖民、國民黨反攻大陸基地，「台灣400年來，都是別人的手段、從來不是自己的目的。」過去就是不跟別人計較，今天才遇到很多問題，呼籲人民關鍵時刻要做出正確決定。

王世堅說，台灣人愛好和平但和平的第一步是做好戰爭準備，要像世界民主國家展現聯防的決心，面對中共的「鴨霸」威脅、侵略不能妥協，台灣人勇敢要站出來，全世界愛好和平的國家他們才會來幫忙，如果台灣縮起來「美國、日本、澳洲何必管我們，用他們子弟生命參與我們共同追求自由與民主。」

王世堅也感謝，民眾再給他機會，讓他回到立法院為台灣講話，做一點事情，只要他在立法院一天絕對強力監督，報答人民。

不過由於王宣講隻字未提罷免，有網友也在網路直播熱議「今天的晚會讓王世堅上台真的會失分」、「講罷免兩個字是會燙嘴嗎」、「恰吉做生意的賺錢看得比國家安全重這種人不適合再度從政」、「大罷免大失敗」。

「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，民眾高喊「大罷免、大成功」。記者陳正興／攝影
「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，民眾高喊「大罷免、大成功」。記者陳正興／攝影

罷免 投票 王世堅 民進黨 國民黨 王鴻薇

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