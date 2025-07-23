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台北同意罷晚會在榮星花園舉行 吳怡農、王世堅現身開講

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，民進黨前台北市黨部主委吳怡農現身開講。記者陳正興／攝影
「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，民進黨前台北市黨部主委吳怡農現身開講。記者陳正興／攝影

罷免將於本周六投票，台北市議會民進黨團舉辦的「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，早上沒有在路口拜票的民進黨立委王世堅、民進黨前台北市黨部主委吳怡農現身開講，獲得民眾支持，民眾大喊「大罷免、大成功」。

「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，民進黨立委王世堅現身開講。記者陳正興／攝影
「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，民進黨立委王世堅現身開講。記者陳正興／攝影
「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，吸引不少民眾前往。記者陳正興／攝影
「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，吸引不少民眾前往。記者陳正興／攝影
「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，民眾高喊「大罷免、大成功」。記者陳正興／攝影
「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，民眾高喊「大罷免、大成功」。記者陳正興／攝影

罷免 吳怡農 王世堅

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