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黃捷批魯明哲未出席說明會要死當 魯團隊回嗆大惡罷不造謠就不會選舉

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
罷免倒數3天，各陣營都把握最後時間全力催票，立委黃捷（左1）今北上與中壢、平鎮的民進黨籍市議員及罷團夥伴一同掃街拜票。記這翁唯真／攝影
罷免倒數3天，各陣營都把握最後時間全力催票，立委黃捷（左1）今北上與中壢、平鎮的民進黨籍市議員及罷團夥伴一同掃街拜票。記這翁唯真／攝影

罷免倒數3天，各陣營都把握最後時間全力催票，立委黃捷今北上與中壢、平鎮的民進黨籍市議員及罷團夥伴一同掃街拜票，黃捷受訪表示，桃三選區魯明哲未出席公辦電視罷免說明會，最後一次補考的機會也無心跟人民溝通，藐視人民，那這一次死當他真的剛好而已。魯明哲團隊回擊，大惡罷，不造謠不抹黑就不會選舉，呼籲中壢人站出來，投下不同意罷免，還給社會寧靜和諧。

今市議員彭俊豪、黃崇真、魏筠、張曉昀、王珮毓等，及罷免領銜人、罷團志工等人約20多人一同掃街拜票，從中壢慈惠堂開始，沿新生路、中正路至志廣路，有一些民眾熱情拿取罷免小物。

倒數3天關鍵72小時，今天到桃園罷免魯明哲的團隊，桃園罷免說明會立委魯明哲有出席嗎？沒有他缺席了，那大家要知道罷免說明會是他最後一次補考的機會，但是他仍然缺席了，那既然他不願意補考，就是把他死當，所以也希望所有的桃園人站出來，把魯明哲死當，這一次再也不要給他機會，既然他無心來跟選民溝通畏懼民意，既然他藐視人民，那這一次死當他真的剛好而已。

黃捷說，那最後3天還是要再次跟大家呼籲，這一次大罷免的主軸，其實是要把立法院裡面所有親共全台的立法委員都下台，讓他們下台不是因為他們是國民黨，是因為他們親近中國共產黨，這個主軸非常的重要，請大家要知道，包括魯明哲在內，很多人是連署了中配6改4法案，這樣的法案對於在地的選民到底有什麼幫助，她看不出來，看出來的只是可能為中國開放這個破口，讓中國大量的移民可以輕鬆來到台灣，讓他們的雙親可以輕鬆地使用台灣的健保，拖垮台灣的資源。

黃捷說，董事長徐重仁也說這是台灣民主最後的防線，相信連企業界都看得非常清楚，所以企業界會比大家還不關心關稅嗎？一定是比大家還關心，那既然他們都這麼關心經濟議題，經濟選民都站出來，更多的台灣人都更應該站出來，守住台灣最後民主的防線也是守住經濟、守住生活守住目前台灣幸福的家園。

罷免倒數3天，各陣營都把握最後時間全力催票，立委黃捷（右4）今北上與中壢、平鎮的民進黨籍市議員及罷團夥伴一同掃街拜票。記這翁唯真／攝影
罷免倒數3天，各陣營都把握最後時間全力催票，立委黃捷（右4）今北上與中壢、平鎮的民進黨籍市議員及罷團夥伴一同掃街拜票。記這翁唯真／攝影
罷免倒數3天，各陣營都把握最後時間全力催票，立委黃捷今北上與中壢、平鎮的民進黨籍市議員及罷團夥伴一同掃街拜票。記這翁唯真／攝影
罷免倒數3天，各陣營都把握最後時間全力催票，立委黃捷今北上與中壢、平鎮的民進黨籍市議員及罷團夥伴一同掃街拜票。記這翁唯真／攝影

罷免 黃捷 魯明哲

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