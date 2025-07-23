傳北市藍營里長出國不投票？戴錫欽澄清：絕對沒有這種事情
台北市議會黨團今由議長戴錫欽率議員、市長蔣萬安，一起替立委王鴻薇、徐巧芯在小巨蛋路口拜票站台。日前傳出有部分松山區里長在726當天要出國不投票，戴錫欽受訪表示，要特別為他們澄清「絕對沒有這種事情」今天他們挺身而出。
戴錫欽指出，今天在場很多松山區里長，特別挺身而出，因為他們很多位里長，很久以前就排好相關行程，有人惡意中傷，說他們是因為不支持反罷免，所以出國，在這裡要特別為他們澄清，絕對沒有這種事情，今天他們挺身而出，以及這段時間他們陪同王鴻薇、徐巧芯在各地掃街拜票，就是最好的證明。
媒體也問王鴻薇，今天有里長特別出來，要破除里長出國，不挺反罷免傳言？王鴻薇指出，所有里長還有支持者 在726大家都會一同出來支持，不同意罷免。
戴錫欽表示，此刻開始到726投票倒數三天，最後72小時，台北市議會黨團今天特別動員所有黨籍議員們，大家一起聲援，支持台北市優秀的5位國民黨委員，包括在場徐巧芯、王鴻薇，以及李彥秀、羅智強、賴士葆這5位，都是未來台北市建設發展不可或缺的一席，5位都非常重要。
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