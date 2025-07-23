賴總統喊「大罷免最後一哩路加油」 黃國昌轟打人喊救人：臉皮鋼板做的？

首波大罷免投票本周登場，民進黨主席賴清德今天說，「最後一哩路大家加油」。民眾黨主席黃國昌諷刺，如同民進黨立委柯建銘所言，賴清德終於在最後三天「大登場」，執政黨不斷抹黑在野黨，竟然還有臉「打人喊救人」，賴清德的臉皮是鋼板做的嗎？

民進黨今天舉行中常會，會中播放3支罷團相關影片，賴清德看完後向中常委表示，感謝許多公民團體與人民願意站出來，在國家需要時不畏艱難、堅持到底令人欽佩，在野黨反其道而行抹黑罷免運動，更以不實指控攻擊公民團體令人遺憾，「最後一哩路大家加油」。

黃國昌晚間在臉書發文指出，因為團結十講及史詩級勘災災難，賴清德總統沉寂多日，終於在726前三天不演了，實踐柯建銘口中的大登場，為大惡罷的最後一哩路加油，可笑的是民進黨不斷造謠抹黑在野黨，賴總統竟然還有臉「打人喊救人」，想要替民進黨發動的大惡罷抱屈，「賴清德你臉皮是鋼板做的嗎？」

黃國昌批評，一個濫權將黑手伸進司法、內政繳白卷的總統，迄今不思反省，只想繼續撕裂社會、激化人民對立，心中只有權力沒有台灣，面對如此失格的總統，沒有什麼話好說，拜託大家726出來投票，透過「不同意罷免」讓民進黨清楚知道，台灣是台灣人的台灣，不是民進黨的台灣，民主是台灣人民當家作主，不是民進黨作主。

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