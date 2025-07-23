搶救羅廷瑋站2.5小時 艷陽下盧秀燕趁空猛灌可樂

隨著「大罷免」逼近決戰時刻，藍營地方首長紛紛投入搶救戰，戰火全面升溫。台中市長盧秀燕今日下午起火速請假二天半，全力回防台中，盧秀燕在烈日下站台車掃，甚至趁空檔猛灌可樂，讓現場路人看了忍不住莞爾。

盧秀燕7月啟動全台輔選行程，從雙北、桃園、新竹一路跑透透，昨晚還在台中輪番陪立委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋掃街。

她坦言，原計畫25日才請假，但因綠營主打台中三名藍營立委，情勢告急，決定提前投入，今起密集安排七場車隊掃街，周五晚間更將北上凱道參加選前之夜，對全台催出不同意票。

盧秀燕親上火線，下午艷陽高照，她陪立委羅廷瑋車掃拜票，頂著超過30度高溫，展現母雞力挺決心，支持者揮手加油，看到盧秀燕趁空檔猛灌可樂，不禁發出會心一笑。

商品推薦