罷免大成功對上大失敗 韓國瑜幽默回：要聽媽媽的話

國民黨立委賴士葆今天傍晚邀立法院長韓國瑜，赴台北市景美車隊掃街前，被媒體問及百工百業挺罷免的聲浪，韓回說，反對罷免方也非常多，國民黨喊大失敗、民進黨喊大成功，「失敗為成功之母，所以成功要聽失敗的話。」

韓國瑜表示，今天來文山區替賴士葆站台，就是要向鄉親再次推薦立院之寶、文山之寶的賴士葆，七屆立委任期認真負責、學識優秀又懂財政紀律、打詐、普發現金一萬元等，各方面來說在立院都是可圈可點。

他說，全力號召關心台灣民主發展的海內外朋友，大家726投下不同意罷免票，民主不走回頭路，走向更美好未來。

另外，媒體詢問當前百工百業挺大罷免趨勢，韓國瑜說，反對罷免的也非常多，但俗話說得好，失敗為成功之母，民進黨既然喊出大罷免大成功，國民黨喊大罷免大失敗，「所以希望兒子聽媽媽的話，成功要聽失敗的話，相信大家都聽媽媽的話，大罷免大失敗。」 國民黨立委賴士葆（左3）邀立法院長韓國瑜到北市景美車隊掃街。記者邱書昱／攝影

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