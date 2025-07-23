罷免大成功對上大失敗 韓國瑜幽默回：要聽媽媽的話
國民黨立委賴士葆今天傍晚邀立法院長韓國瑜，赴台北市景美車隊掃街前，被媒體問及百工百業挺罷免的聲浪，韓回說，反對罷免方也非常多，國民黨喊大失敗、民進黨喊大成功，「失敗為成功之母，所以成功要聽失敗的話。」
韓國瑜表示，今天來文山區替賴士葆站台，就是要向鄉親再次推薦立院之寶、文山之寶的賴士葆，七屆立委任期認真負責、學識優秀又懂財政紀律、打詐、普發現金一萬元等，各方面來說在立院都是可圈可點。
他說，全力號召關心台灣民主發展的海內外朋友，大家726投下不同意罷免票，民主不走回頭路，走向更美好未來。
另外，媒體詢問當前百工百業挺大罷免趨勢，韓國瑜說，反對罷免的也非常多，但俗話說得好，失敗為成功之母，民進黨既然喊出大罷免大成功，國民黨喊大罷免大失敗，「所以希望兒子聽媽媽的話，成功要聽失敗的話，相信大家都聽媽媽的話，大罷免大失敗。」
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言