遭罷團批無心市政 高虹安回擊:政見與建設落實逾60項

新竹雙罷攻防白熱化，民眾黨主席黃國昌今陪同新竹市長高虹安與國民黨立委鄭正鈐掃街拜票。媒體問及罷團批評高虹安官司纏身、無心市政，造成工程流標、建設停滯。高虹安也回擊，她在罷免理由書回應答辯中用了1萬字來說明，市政並沒有像罷團所說的落空。

高虹安受訪時表示，罷團在新竹市最沒有資格說他們是公民團體，罷團的領銜人就是民進黨立院黨團總召柯建銘的助理，雖然他本人非常不喜歡別人這樣稱呼他，多次在電視說明會當中非常生氣，罷團發言人也是柯建銘力薦的立委候選人，上次也落選了，在這樣情況下，罷團就不要再假裝公民團體來對她抹黑或不實指控。

高虹安說，新竹市民所收到的選舉公報當中，罷免理由書就是用非常偏頗且斷章取義的指控，她在回應答辯中用了1萬字來說明，市政並沒有像罷團所說的落空，反而每1.2天就開工或完工一項建設，無論是通學步道或是校舍新建，如果中央沒有來得及補助，她都用市政府預算努力地來完成。

高虹安強調，她福國利民的政見和市政建設，至今已落實超過60多項，罷免方為了要貼上仇恨與對立的標籤，所有市政建設在他們眼中都是看不到的，但她相信新竹市民的眼睛是雪亮的，同時呼籲大家來看選舉公報，才能夠得到最公正、最真實的雙方說法。

新竹雙罷發言人林志潔也批評，黃國昌（也是時代力量的創黨主席）如今成為「傅隨」組織，將過去抗中保台的理念全然丟棄。新竹市民發動罷免高虹安、鄭正鈐是希望台灣民主能夠永續，新竹能夠恢復光榮，並不是因為仇恨或政黨對立。

林志潔強調，新竹有許多中間選民，或許在政治理念上各有重點，有的朋友在意環保、有的著重地方創生、也有支持性平、勞權或者致力營造友善教育環境的不同社群，「但我們所有的人，都有一個共同點：就是我們捍衛國家主權，我們拒絕極權統治」。 媒體問及罷團批評高虹安官司纏身、無心市政，造成工程流標、建設停滯。高虹安也回擊，她在罷免理由書回應答辯中用了1萬字來說明，市政並沒有像罷團所說的落空。記者王駿杰／攝影

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