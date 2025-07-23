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影／韓國瑜車掃比出不同意罷免 力挺張智倫

攝影中心／ 記者陳正興／新北採訪即時報導
立委張智倫下午邀請立法院長韓國瑜車隊掃街拜票，民眾帶著小朋友站在路旁揮舞國旗，表達支持726投出不同意罷免票。記者陳正興／攝影
立委張智倫下午邀請立法院長韓國瑜車隊掃街拜票，民眾帶著小朋友站在路旁揮舞國旗，表達支持726投出不同意罷免票。記者陳正興／攝影

立法院長韓國瑜下午前往中和地區，以車隊掃街的方式向民眾請託，在7月26日投出不同意罷免票。韓國瑜受訪時表示，今天來中和為優秀立委張智倫打氣，這一年半張智倫在中和努力、在國會發揮，他們有信心留下張智倫，拜託726大家投不同意，讓優秀張智倫等立委留在國會為大家打拚。兩人隨後的車隊掃街，有民眾抱著愛犬揮舞國旗表態力挺、有民眾呼朋引伴在路口守候大喊加油，為立委張智倫加油打氣。

立法院長韓國瑜（左）下午陪同立委張智倫（右）車掃，呼籲民眾726票投不同意票。記者陳正興／攝影
立法院長韓國瑜（左）下午陪同立委張智倫（右）車掃，呼籲民眾726票投不同意票。記者陳正興／攝影
立委張智倫下午邀請立法院長韓國瑜車隊掃街拜票，民眾揮舞國旗，表達支持726投出不同意罷免票。記者陳正興／攝影
立委張智倫下午邀請立法院長韓國瑜車隊掃街拜票，民眾揮舞國旗，表達支持726投出不同意罷免票。記者陳正興／攝影
立法院長韓國瑜（左）下午陪同立委張智倫（右）車掃，向民眾尋求支持。記者陳正興／攝影
立法院長韓國瑜（左）下午陪同立委張智倫（右）車掃，向民眾尋求支持。記者陳正興／攝影
立委張智倫下午邀請立法院長韓國瑜車隊掃街拜票，民眾在路旁揮舞國旗，表達支持726投出不同意罷免票。記者陳正興／攝影
立委張智倫下午邀請立法院長韓國瑜車隊掃街拜票，民眾在路旁揮舞國旗，表達支持726投出不同意罷免票。記者陳正興／攝影
立法院長韓國瑜（左）下午陪同立委張智倫（右）車掃，向民眾請託。記者陳正興／攝影
立法院長韓國瑜（左）下午陪同立委張智倫（右）車掃，向民眾請託。記者陳正興／攝影

罷免

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