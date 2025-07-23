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被爆「1票2千元」買同意票？罷團微光花蓮到派出所提告了

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
微光花蓮領銜人李美玲、（左二）副領銜人潘文欽（左一）及發言人W（左三），今天到派出所告發網路媒體及發文網友，涉嫌違反選罷法。記者王思慧／攝影
微光花蓮領銜人李美玲、（左二）副領銜人潘文欽（左一）及發言人W（左三），今天到派出所告發網路媒體及發文網友，涉嫌違反選罷法。記者王思慧／攝影

距離罷免投票日只剩下3天，近日網媒匯流新聞網報導，花蓮地方傳出以「1票2千元」利誘投下同意票；網路上還有民眾貼文指出，聽聞計程車罷免文宣廣告一輛車1500元、站路口一天1000元。罷團微光花蓮否認報導內容，痛批有心人士透過造謠、抹黑，進而影響罷免結果。

罷團微光花蓮提供網友貼文，內文中指控，上周網友從吉安鄉南海三街附近搭計程車時，聽到車內無線電呼叫司機參與罷免打手，包括在車上貼支持罷免的文宣廣告，一輛車有1500元，即日起到7月25日，在路口搖旗吶喊並拍照為證，一天就有1000元，認為執政黨與罷團明目張膽、肆無忌憚。

另匯流新聞網報導，指稱地方傳出花蓮市、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉等鄉鎮市有人以每票2千元的代價，要求投下罷免案同意票。

微光花蓮領銜人李美玲、副領銜人潘文欽及發言人W，今天到花蓮分局軒轅派出所告發網路媒體及發文網友，涉嫌違反選罷法，希望以訟止謗，捍衛公民團體名聲。

李美玲說，罷免行動自始至終都是由關心花蓮的公民自主發動，志工們為改變、守護花蓮，在工作之餘無酬勞站出來，網路流傳的內容都是惡意造謠、抹黑，在投票前混淆視聽，操弄輿論，試圖影響罷免結果。

她說，今日正式提出告發，希望透過法律途徑，捍衛這次罷免行動中勇敢站出來的公民們清白，並促請司法單位秉公查辦造謠者，勿讓惡意中傷者逍遙法外。

潘文欽說，從造謠言論中可合理推斷立委傅崐萁現在非常害怕，才試圖發動「烏賊戰」，透過新聞與網路混淆焦點，他也強調公民站出來並非為了錢也不是透過動員而來，大家都是出自民主意志。

罷免 花蓮 罷團 廣告 投票 計程車

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