影／仍有市長夢？林智堅千字挺罷免 高虹安反酸：想罷免後自己當

新竹雙罷攻防激戰，民眾黨主席黃國昌今陪同新竹市長高虹安與國民黨立委鄭正鈐掃街拜票。媒體問及新竹市前市長林智堅寫下千字文高喊：「一起找回曾經的美好」。高也回擊，林應該要配合大家找回棒球場、華德福工程真相，還是說他想要來擔任罷免她之後的市長？

媒體問及，新竹市前市長林智堅寫下千字長文高喊：「一起找回曾經的美好」，強調罷免不是政黨間的惡鬥，而是選擇更美好生活的行動？高虹安表示，林智堅發文想要找回當初的美好，她也想要找回真正屬於新竹市民12億棒球場的真相。

高虹安說，今天市政府又去提告了，這次告發的是同樣由林智堅發包的統包商，該統包商承攬的棒球場已被證實埋了許多垃圾與廢棄物，結構也不安全，還有非常多的公共危險疑慮。

高虹安指出，市府又發現該統包商承攬的華德福學校工程，竟然將其承包的另一工程「育賢國中拆除作業」中所產生的廢棄物再埋到華德福校園土壤，吹哨者揭發後，市府正式開挖出來，該統包商不僅偽造文書，更涉及詐欺、違反廢棄物清理法。

高虹安強調，如果該統包商跟市府請款廢棄物清運、外運費用，但是卻沒有外運，而是將A地的廢棄物直接埋到了B地，甚至將棒球場好的土壤直接拿去賣錢，再把廢棄物埋到棒球場內部，這不僅是賺三手，3個工程很可能不知賺了幾手。

高虹安說，林智堅應該要努力配合大家一起來找回這所有的真相，這才是新竹市民應該要有的公道，一旦市長被罷免，所有工程的暗黑內幕都不會被揭發，直接換成民進黨中央指派的市長，還是說林智堅發的文代表他想要自己來擔任罷免她之後的市長嗎？「我想這些都不是新竹市民所樂見的」。

高虹安最後強調，希望大家還是要記得，7月26日投下不同意罷免，一起守護新竹市政的安定。 媒體問及新竹市前市長林智堅寫下千字文高喊：「一起找回曾經的美好」。高也回擊，林應該要配合大家找回棒球場、華德福工程真相，還是說他想要來擔任罷免她之後的市長？記者王駿杰／攝影

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