影／中市立委罷免情勢告急 盧秀燕中午起請假輔選

距離726罷免選舉剩下不到72小時，台中市長盧秀燕今天中午開始請假2天半為子弟兵黃健豪、廖偉翔以及羅廷瑋輔選造勢。下午她陪同立委羅廷瑋車隊掃街。她在受訪時表示，台中市三名年輕立委選情非常的緊急，因此必需更加的努力。

盧秀燕指出，她之所以會請假輔選，是因為三名立委是好委員，為了台中市的發展及爭取預算而努力。所以更要力挺到底。

針對媒體詢問颱風還沒來就在請假，盧秀燕說，請假這幾天都在台中市，如果有任何緊急狀況馬上可以銷假上班。 台中市長盧秀燕（右）即刻起請假輔選，下午陪同立委羅廷瑋（左）在市區拜票。記者黃仲裕／攝影 726罷免投票剩下不到72小時，全國候選人選情告急。記者黃仲裕／攝影

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