「我最擔心廖偉翔」 盧秀燕呼籲 726風雨無阻投「不同意罷免」
7月26日舉行罷免投票，台中市長盧秀燕表態力挺台中第四選區立委廖偉翔，並在西屯豎大型看板，最強母雞護子弟兵，強調「我最擔心廖偉翔，請出門投下『不同意罷免』」。
距投票3天，這塊看板顯眼位在西屯區，以藍底白字搭配盧秀燕與廖偉翔的照片，簡潔有力地傳達「反罷」訊息。
盧秀燕指出，廖偉翔上任一年多來積極為台中爭取預算、推動建設，從財劃法修法到捷運藍線動工，貼近民生，政策有感、政績具體，「不是因為他是國民黨，而是因為他有做事」，被罷得沒道理。
7月26日將進行罷免投票，盧秀燕呼籲大家「風雨無阻、守護民主」，踴躍投下不同意罷免票，守住努力的民意代表，中市政與建設不中斷。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言