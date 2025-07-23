「我最擔心廖偉翔」 盧秀燕呼籲 726風雨無阻投「不同意罷免」

7月26日舉行罷免投票，台中市長盧秀燕表態力挺台中第四選區立委廖偉翔，並在西屯豎大型看板，最強母雞護子弟兵，強調「我最擔心廖偉翔，請出門投下『不同意罷免』」。

距投票3天，這塊看板顯眼位在西屯區，以藍底白字搭配盧秀燕與廖偉翔的照片，簡潔有力地傳達「反罷」訊息。

盧秀燕指出，廖偉翔上任一年多來積極為台中爭取預算、推動建設，從財劃法修法到捷運藍線動工，貼近民生，政策有感、政績具體，「不是因為他是國民黨，而是因為他有做事」，被罷得沒道理。

7月26日將進行罷免投票，盧秀燕呼籲大家「風雨無阻、守護民主」，踴躍投下不同意罷免票，守住努力的民意代表，中市政與建設不中斷。 台中市長盧秀燕力挺子弟兵廖偉翔，呼籲726風雨無阻，出門投不同意罷免票。記者黃仲裕/攝影

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