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罷免倒數3天 蘇巧慧、沈伯洋車掃北海岸催同意票

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
罷免倒數三天，民進黨新北黨部今與立委、議員車掃林口、八里、淡水。圖／民進黨新北黨部提供
罷免倒數三天，民進黨新北黨部今與立委、議員車掃林口、八里、淡水。圖／民進黨新北黨部提供

罷免投票倒數3天，民進黨新北市黨部結合新北五罷區公民團體、民代車掃，上午從林口出發、下午再到八里、淡水車掃。立委沈伯洋批評，國民黨提出各種毀憲亂政法案的時間，都是在第一會期，正是立委洪孟楷擔任黨團幹部，呼籲民眾726投下同意罷免票。

新北黨部主委蘇巧慧說，包含公民團體在內，大家都對7月26日的罷免投票有信心，因為這幾天有越來越多民眾會特別過來加油打氣。但仍然需要非常小心，因為新北5個罷區，過去並非民進黨優勢區域，更要戒慎恐懼，呼籲民眾再帶一個沒有簽過連署書的人一起出來投，才能夠達到「一加一，兩倍票」的效果，跨過25%的同意票門檻

立委沈伯洋今也陪同車掃，他說當台灣面臨中國威脅，國民黨立委卻不斷出現親共行為，需要大家一起站出來罷免不適任立委，守護台灣民主，並批評國民黨提出各種毀憲亂政法案的時間，都是在第一會期，正是立委洪孟楷擔任黨團幹部，這些人對台灣民主的破壞，都要負起責任，呼籲民眾726一定要站出來，投下同意罷免票。

立委賴瑞隆表示，洪孟楷就是立委傅崐萁在立法院帶領國民黨毀憲亂政的最大助手，傷害台灣民主的劊子手，雖然洪孟楷要罷免需要超過10萬票門檻，但他相信新北人做得到，「高雄罷韓可以，新北罷洪一定也可以」。

立委吳沛憶則說，她與洪孟楷同屬立法院教育及文化委員會，親眼見證洪孟楷以耍流氓的方式向政府部門，索取台積電機密資料，批評立法委員不應該擴權到這個程度，連民間私人企業的機密資料都強行要求提供。

罷免倒數三天，民進黨新北黨部今與立委、議員車掃林口、八里、淡水。圖／民進黨新北黨部提供
罷免倒數三天，民進黨新北黨部今與立委、議員車掃林口、八里、淡水。圖／民進黨新北黨部提供
罷免倒數三天，民進黨新北黨部今與立委、議員車掃林口、八里、淡水。圖／民進黨新北黨部提供
罷免倒數三天，民進黨新北黨部今與立委、議員車掃林口、八里、淡水。圖／民進黨新北黨部提供
罷免倒數三天，民進黨新北黨部今與立委、議員車掃林口、八里、淡水。圖／民進黨新北黨部提供
罷免倒數三天，民進黨新北黨部今與立委、議員車掃林口、八里、淡水。圖／民進黨新北黨部提供
罷免倒數三天，民進黨新北黨部今與立委、議員車掃林口、八里、淡水。圖／民進黨新北黨部提供
罷免倒數三天，民進黨新北黨部今與立委、議員車掃林口、八里、淡水。圖／民進黨新北黨部提供
罷免倒數三天，民進黨新北黨部今與立委、議員車掃林口、八里、淡水。圖／民進黨新北黨部提供
罷免倒數三天，民進黨新北黨部今與立委、議員車掃林口、八里、淡水。圖／民進黨新北黨部提供

罷免 門檻 投票 新北 國民黨 沈伯洋 民進黨 蘇巧慧

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