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蔣萬安赴基隆 陪林沛祥催不同意罷免票
基隆市立委林沛祥罷免案26日投票，台北市長蔣萬安今天下午和林沛祥，連袂前往百福黃昏市場拜票。蔣萬安請託民眾支持林沛祥，26日要出門投下「不同意罷免」票。
北台灣4座城市的市府成立「基北北桃合作交流平台」，希望在交通、災害防治、教育文化、產業民生、都會發展、衛生社福、環境資源及觀光文創8大議題，秉持資源共享與互利合作原則，透過跨區經驗交流與資源整合，共同尋求區域整體發展。
交流平台今天下午2時30分至3時15分，在基隆長榮桂冠酒店5樓華貴廳，舉行第3次市長層級會議。會後蔣萬安前往百福黃昏市場，與林沛祥一起問候民眾，尋求支持。
住在百福社區的前議長蔡旺璉，一路陪同蔣萬安、林沛祥，向黃昏市場的攤商以及前往採買的民眾問好。林沛祥服務處人員也一路分送宣傳小物，希望大家在26日投下不同意罷免票。
蔣萬安走訪市場過程中，有不少人要求合照，蔣萬安和林沛祥等人都一起入鏡。對於蔣萬安現身為林沛祥拉票，支持反罷免的攤商表態，開心的與蔣、林握手，但也有人認為應罷免林沛祥，當蔣萬安想握手時拱手婉拒，並說「同意的啦，多問的。」
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