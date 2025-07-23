集集私有地「同意罷免」布條遭毀…疑是同夥破壞 報案人今撤告
懸掛在集集鎮私有地「同意罷免」布條損毀，地主昨天報案，南投縣警察局集集分局今天表示，昨天依規定受理並依法偵辦，報案人今天上午辦理撤銷告訴，至於偵辦進度不便說明。
南投罷免立委團體「去游除垢」昨天發布新聞稿表示，集集鎮有支持罷免布條遭破壞，此布條由地主自行懸掛於私有土地，內容為「同意罷免」標語，卻遭不明人士蓄意剪毀，前集集鎮長陳紀衡昨天陪同地主報案，提告涉犯刑法毀損、妨害罷免，要求依法究辦。
國民黨立法委員游顥團隊今天表示，經警方及集集鎮民追查，布條破壞者竟是「罷團提告人同夥」，據悉地主上午前往警局要求撤告；罷團集集鎮負責人陳紀衡過去選舉慣用自導自演、抹黑栽贓，如今故技重施，被抓到是自導自演，罷團及陳紀衡應向南投人道歉。
陳紀衡接受中央社記者訪問表示，據他了解是這塊土地為兄弟共同持有，告訴人、也就是弟弟主動拿布條回去懸掛，游顥團隊不知道透過何種管道，查出是哪塊地及地主身分，而哥哥可能受到壓力，從昨天就一直與弟弟溝通，弟弟顧及親情，因此上午去撤告。
陳紀衡說，弟弟當時很害怕，因此請他陪同報案，不是他要求報案，後來撤告也是當事人自由；另外，他很確定，不是這名地主自己割布條，地主是受害者且很害怕，他尊重事後考量親情而撤告，至於遭指自導自演完全不可能，因為報案後調監視器就很清楚。
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