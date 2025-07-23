影／罷團文宣戰轉向他 黃國昌轟搞對立「不如看法案內容」

新竹雙罷攻防進入肉搏戰，繼立法院韓國瑜院長後，民眾黨主席黃國昌今陪同新竹市長高虹安與國民黨立委鄭正鈐掃街拜票，要催出每張不同意罷免票。黃國昌強調，新竹市是柯文哲主席的故鄉，面對民進黨所發動的大惡罷，他呼籲人民站出來，對民進黨想要專制獨裁的野心說「不」。

有媒體問及，目前罷團的文宣戰主力轉向黃國昌，例如同意罷免某某國民黨立委就是罷免黃國昌有何看法？黃國昌回應，這些罷團一直在製造仇恨跟對立，對台灣社會一點幫助都沒有。

黃國昌認為，罷團應該要多花一點時間，真正好好地看看公共政策、看看立法院所討論通過修正的法案，「因為過去這段時間，大家對於賴清德政府非常、非常失望」，希望這些人冷靜地來看看，過去這2個月當民進黨政府在搞大惡罷的時候，民眾黨跟國民黨合作推動了多少福國利民的法案，例如還給勞工4+1天的假期、幫軍人加薪，以及針對有關職場霸凌、公務人員保障法的修正。

黃國昌也指出，台美關稅在談判的時候，台灣已經邁入了以前民進黨最討厭的黑箱運作狀態，所有中小企業大家全部都「挫著等」，受到衝擊的很多勞工也到行政院去抗議。

黃國昌呼籲，大家真的要冷靜地好好想一想，如果繼續跟隨民進黨政府撕裂社會，「不好好去通過這些法案，其實對不起這塊我們共同生活的土地，也對不起我們的下一代」。

黃國昌也說，面對民進黨所發動的大惡罷，他呼籲人民站出來，對民進黨想要專制獨裁的野心說「不」、捍衛台灣的民主自由，過去這段時間，已聽到越來越多公民對於民進黨撕裂社會、正事不幹搞大惡罷已相當反感。

黃國昌也指出，高虹安就任市長後，推動非常多友善的政策；在立法院裡，他也跟鄭正鈐委員一起合作修了財劃法，過去新竹市民在統籌分配款上遭受非常多委屈，藉由財劃法修正，讓新竹市有更多的財源，讓市長高虹安與代理市長邱臣遠能夠有更多的經費來推動市政，相信是所有新竹市民大家共同的期待。

黃國昌強調，不管怎麼樣，現在最重要的事情是7月26日，請大家一定要出來投票，堅定地 投下不同意罷免。 新竹雙罷攻防進入肉搏戰，繼立法院韓國瑜院長後，民眾黨主席黃國昌今陪同新竹市長高虹安與國民黨立委鄭正鈐掃街拜票，要催出每張不同意罷免票。記者王駿杰／攝影

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