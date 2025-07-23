連2天為張智倫站台 韓國瑜同催726不同意票
罷免投票在即，立法院長韓國瑜今陪同立委張智倫車掃。韓說，今天來為張智倫加油打氣，拜託大家726投下不同意票。
韓國瑜近期為反罷全台跑透透、行程滿檔。韓說，今天來中和為最年輕優秀立委張智倫打氣，這一年半張智倫在中和努力、在國會發揮，他們有信心留下張智倫，拜託726大家投不同意，讓優秀張智倫等立委留在國會為大家打拚。
張智倫則說，感謝韓的鼓勵，726票票都很重要，一定要出門投不同意罷免，剛看到院長臉曬得紅通通，因為他幫藍委跑好幾場，拜託大家支持韓國瑜，票投不同意、監督更有力。
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