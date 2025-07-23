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守住濁水溪以南唯一在野黨席次 張麗善請假掃街催不同意罷免票

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（右一）今起請假3日，投入國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠反罷免輔選工作，將持續在海線地區徒步、車隊掃街拜票。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣長張麗善（右一）今起請假3日，投入國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠反罷免輔選工作，將持續在海線地區徒步、車隊掃街拜票。記者陳雅玲／翻攝

首波大罷免投票倒數三天，雲林縣長張麗善今起請假3日，投入國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠反罷免輔選工作，將持續在海線地區徒步、車隊掃街拜票，她呼籲鄉親守住濁水溪以南唯一在野黨立委席次，捍衛民眾權益、民主制度不受民進黨踐踏。

張麗善今天上午在雲林縣議員黃文祥、水林鄉代理鄉長張東凱與鄉代會主席周聯聰等人陪同下，在水林鄉早市徒步拜票，她表示，有鄉親說，丁學忠任職僅一年且表現亮眼，卻遭發動罷免，非常沒有道理，民進黨發起全台大罷免是在破壞台灣的民主制度。

張麗善表示，她全力投入立委丁學忠反罷免輔選工作，7月26日是關鍵一役，呼籲鄉親踴躍投下「不同意罷免」票，守住濁水溪以南唯一在野黨立委席次，捍衛民眾權益、民主制度不受民進黨踐踏。

張麗善明天上午將與雲林縣副議長蔡咏鍀於北港鎮車掃，下午前往水林鄉與口湖鄉車掃，25日上午在四湖參天宮參拜後出發車掃，10時30分南投縣長許淑華將於麥寮鎮南宮加入車掃行列。25日晚間7時選前之夜，張麗善將陪同丁學忠自虎尾服務處出發徒步拜票。

雲林縣長張麗善（中）今起請假3日，投入國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠反罷免輔選工作，將持續在海線地區徒步、車隊掃街拜票。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣長張麗善（中）今起請假3日，投入國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠反罷免輔選工作，將持續在海線地區徒步、車隊掃街拜票。記者陳雅玲／翻攝

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