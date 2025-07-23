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黃健豪文宣被綠支持者偷抽走 她反嗆：要反省自己為何遭罷免

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
知名法醫高大成（中）今與台中市議員陳俞融一起車掃。圖／陳俞融提供
知名法醫高大成（中）今與台中市議員陳俞融一起車掃。圖／陳俞融提供

對於台中市立委黃健豪的反罷免文宣被人抽走，以及黃健豪指是綠營支持者所為一事。台中市民進黨籍市議員陳俞融今反嗆說，黃健豪要確實反省自己為何遭罷免，而不要光是指控別人。

陳俞融也說，希望在罷免投票前這幾天，不應再發生任何爭議和衝突事件，讓人民可以在罷免投票當天平靜走到投票所，投下神聖一票。

法醫高大成今也現身與台中市議員陳俞融一起車掃，他呼籲大家支持罷免投票，並表示，這幾天要小心會有人來亂，726一定要出來投票。他說，身為醫師，有責任為台灣的健康把脈。當看到那些立委的親中行為，就像看到病灶一樣，必須立即切除，才能讓台灣重新健康。

罷免

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