請假首日陪羅廷瑋掃街 盧秀燕籲留下好立委

大罷免進入倒數，台中市長盧秀燕今天下午起連續請假3天，全力投入反罷輔選，今下午率先陪同國民黨立委羅廷瑋車掃，盧秀燕表示，過去她因為是「雜質市長」，捷運藍線被杯葛了4年，前瞻預算也比其他城市少，為了城市的發展建設與預算，要留下好立委。

盧秀燕今天下午開始請假3天，第一天下午陪同羅廷瑋車掃，晚上則是與羅到均安宮宣講。

盧秀燕表示，她擔任台中市長6年半，上屆任期因為與執政黨不是同個政黨，台中的建設與預算常被杯葛與阻擾，有些立委不幫忙爭取建設，甚至還杯葛，引市民憤怒，所以這屆才有這些新的立委，包括羅廷瑋、黃健豪及廖偉翔，而且上任後很認真。

盧秀燕舉例說，台中捷運藍線被杯葛了4年，國民黨立委上任後極力爭取，捷運藍線已經動工；過去她因為是「雜質市長」，台中的預算常被中央杯葛，台中人口比別人多，但民進黨執政城市的前瞻預算卻比我們多拿1000億，國民黨立委上任後修改財劃法，修法後台中可增加262億建設，對台中的建設很重要。

盧秀燕說，羅廷瑋等立委也照顧民眾，通過還假於民、普發一萬、剴剴條款等，為了城市的發展建設與預算，要留下好立委，不能因為民進黨一黨之私，選輸就翻桌換人。

台中市議會民進黨團今開記者會批評，昨晚有民眾在人行道撞到1根棄置燈桿受傷，小腿縫了11針，該處是市府工程，市長盧秀燕還請假3天反罷免，無心市政。

對此，盧秀燕表示，這幾天台中市政都平順，且她人都在台中市，有任何情況可以馬上銷假上班，不用擔心，也希望大家不要詛咒，台中國泰民安。 台中市長盧秀燕今天下午開始請假3天，第一天下午陪同羅廷瑋車掃。記者黃仲裕／攝影

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