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自嘲「最深受害者」 謝國樑狠批罷免制度：浮濫、不合理
大罷免投票將至，北北基桃四市市長今天在基隆舉行交流會議，被問到是罷免最大受害者，基隆市長謝國樑指出，感謝基隆市民在去年10月13日用選票讓他繼續留在市府為大家做事，但還沒9個月，市民又要投下另外一次罷免票，凸顯罷免制度是多麼浮濫與不合理處，基隆市民是最標準的制度下最深受害者，但他也相信市民智慧與眼光。
謝國樑說，尤其一旦被罷免後，過去在這個選區最優秀、最有戰力、得到最多成果的人，被禁止不能再參選，相當不合理。
謝國樑說，所謂公民團體罷免理由五花八門，但唯一可感受到的，都不是真正能說服民眾論述，所以他們會繼續努力，好好表現給市民朋友看。
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