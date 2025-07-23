影／聲援726申請投票！批綠剝奪柯文哲權利 黃國昌轟「腦袋只剩罷免」

新竹雙罷攻防進入肉搏戰，繼立法院韓國瑜院長後，民眾黨主席黃國昌今陪同新竹市長高虹安與國民黨立委鄭正鈐掃街拜票，要催出每一張不同意罷免票。媒體問及黃國昌被關押的民眾黨前主席柯文哲申請7月26日大罷免投票看法。他也回應，柯文哲這舉動不是為了他個人，而是民進黨有太多事需要好好地做。

媒體提問，民眾黨前主席柯文哲申請7月26號投票，明天高院要繼續審理，對此有什麼看法及呼籲？黃國昌回應，柯文哲主席在沒有被剝奪任何公權的情況下，憲法保障他有公民投票權。民進黨政府過去自己所出版的國家人權白皮書也清楚地說明：「這是嚴重踐踏人民在憲法所受到保障的公民權」。

黃國昌說，因為民進黨政府長期消極、怠惰以及不作為，活生生地剝奪包括柯文哲主席在內非常多人的投票權，柯文哲主席這次採取這樣的行動，不是為了他個人，而是這個國家真的有太多事情需要好好地做，還有這麼多承諾的法案，可是民進黨政府整個腦袋只剩下大罷免。

黃國昌強調，民進黨不是一直在提倡保護、保障人民大罷免、行使公民的權利、行使投票的權利嗎？那怎麼對於柯文哲主席莫名其妙被剝奪投票權利，卻一句話都不敢說？從頭到尾，活生生、血淋淋，柯文哲主席目前在沒有什麼具體事證的情況之下，被民進黨政府關押了這麼久。

黃國昌說，柯文哲雖在土城看守所，但他心心念念就是希望國家能夠繼續前進，希望民進黨政府能夠好好做好自己該做而沒有做的事情。 媒體提問，民眾黨前主席柯文哲申請7月26號投票，明天高院要繼續審理，對此有什麼看法及呼籲？黃國昌回應，柯文哲主席在沒有被剝奪任何公權的情況下，憲法保障他有公民投票權。記者王駿杰／攝影

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