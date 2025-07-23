反罷免文宣被逐户偷走 黃健豪：是綠營支持者

台中市立法委員黃健豪已發放給選民的反罷免文宣，21日中午竟被黃姓男子騎著機車逐戶收走，黃健豪得到消息向警方報案。黃健豪說，警方已經掌握到該名黃姓男子，案子正在偵辦中。

黃健豪今天下午在服務處開記者會，他說，黃姓男子向警方聲稱，因為不滿意他，所以才有這樣的行為。目前所知，黃姓男子是綠營的支持者，也曾在他臉書不理性留言。

黃健豪說，黃姓男子拿走文宣的地點是在中清路一處巷內，行為已經觸犯公職人員選舉罷免法，希望警方積極偵辦並追出有沒有其他涉案指使人士。

黃健豪也表示，有接獲數十位支持者反映，截至目前還沒有收到投票通知單，因此也懷疑是不是有人把投票通知單也拿走了，希望因此影響投票。

他說，事實上即使沒有投票通知單，也可以投票，至於投票地點也可以上網查詢或者向里鄰長詢問。 黃姓男子偷走黃健豪的文宣時，清楚被拍下身影。記者黃寅/攝影 黃姓男子偷走黃健豪的文宣時，引起住戶注意跑出來查看。記者黃寅/攝影 立法委員黃健豪開記者會說，他的文宣被逐戶偷走。記者黃寅/攝影

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