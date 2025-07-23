柯建銘私慾、曹興誠操弄？朱立倫籲「別全面沉淪」：726投不同意

大罷免投票倒數3天。國民黨主席朱立倫說，周六是台灣民主的關鍵時刻，賴清德總統偏聽民進黨團總召柯建銘的私慾、反共護台志工聯盟發起人曹興誠的操弄，對在野黨無差別地全面罷免，民進黨真要跟著全面沉淪嗎？他呼籲全民出門投下不同意罷免，更是不同意台灣政治走向執政黨想摧毀在野黨的這條路。

朱立倫今在中常會表示，這周六是台灣民主關鍵的時刻，全世界都在看。1986年9月28日民進黨成立將近四十年，當年民進黨創黨堅持的自由民主和進步價值和國民黨的確有所不同，但他們對自由民主的堅持非常支持，也是國民黨長期為自由民主奮鬥的主要目標。

朱立倫說，台灣民主走了將近四十年，曾幾何時，民進黨第三次執政，從蔡英文到賴清德，民進黨長期執政後，可以無差別全面發動對在野黨的罷免，這是歷史上從未發生過，全世界的民主國家想都不敢想，民進黨前輩也從未想過，有一天執政時可以對在野黨做這種事。

朱立倫質疑，今天民進黨的樣子，不就是當年民進黨最討厭的樣子嗎？柯建銘更是面目猙獰，為了他個人的慾望權力，要摧毀、打掉在在野黨，有這樣的野心家來引導民進黨走向今天這一條路。同樣地，曹興誠過去是急統、當過新加坡人，今天又回來搞台獨，為了政治私利，帶著一群所謂的罷團在台灣搞得全台大混亂，民進黨要變成新的曹派、新曹流嗎？

朱立倫說，這樣的民進黨，不就是當年這些民主前輩最唾棄的對象嗎？他要鄭重呼籲所有民進黨的朋友捫心自問，「想一想當年創黨的理想，你們要的民主自由難道是這個樣子嗎？」周六是關鍵的時刻，民進黨人可以不投票，也可以勇敢地出來投下不同意，不是不同意罷免而已，是不同意這樣的惡搞，不同意台灣政治走向執政黨可以想要摧毀在野黨的這條路。

朱立倫說，罷免制度是你可以針對某一位民選公職，不管他作奸犯科、違法亂紀，或者對他強烈不滿，這是個人自由，但沒有針對任何一個政黨，尤其是在野黨無差別的全面罷免，民主社會怎麼會發生這種事？這跟獨裁、威權有何差異？賴清德一人走錯，他偏聽了柯建銘的私慾、曹興誠的操弄，民進黨真的要跟著全面沉淪嗎？

朱立倫呼籲，周六大家一起努力，讓這場鬧劇到此為止，大家好好做事情，賴清德還是總統，「你還是有責任要好好為全民打拚，在野黨還是一樣強力監督制衡」，就是台灣的民主。他要再一次請藍綠白支持者與中間選民，大家都站出來表達不同意。而25日選前之夜在凱道的造勢晚會不管天氣如何，希望大家都能站出來，給這群願意反惡罷、戰獨裁，為民主自由打拚的朋友加油，共同展現人民的力量。

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