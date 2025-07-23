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中選會到氣象署了解颱風動態 呂國臣坦言：首次為選舉前來拜會

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中選會主委李進勇今拜會中央氣象署，了解最新颱風動態。圖／中選會提供
中選會主委李進勇今拜會中央氣象署，了解最新颱風動態。圖／中選會提供

罷免投票本周六登場，選舉前夕不斷有颱風生成，盡管尚未發布海警，但中選會主委李進勇今仍拜會交通部中央氣象署長呂國臣，為首次中選會為選舉前往氣象署。呂國臣表示，過去選舉都在冬天，天氣較為穩定，這次投票日面臨颱風生成，中選會為此來了解是否會影響選務工作。

李進勇表示，在此次籌備罷免案相關選務工作時，中選會循例將與各地方選舉委員會保持密切聯繫，以確保選務安全與投票人權益，並與氣象署密切注意氣象變化，落實防災準備措施，尤其會特別留意投開票所場地與選舉應用物品的保管及維護。

呂國臣接受本報電訪表示，這段期間台灣仍屬低壓帶中，不少熱帶擾動生成為颱風，尤其位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今早8時發展為第7號颱風范斯高，但發布海警的機率低。

呂國臣指出，過去選舉多舉辦在冬天，那段時間天氣穩定、沒有颱風，但這次大罷免投票期間剛好受到颱風影響，因此中選會才會向氣象署約時間並選在今天拜會，了解周六投票日各地的降雨情況。

至於是否為中選會首次為選舉拜會氣象署？呂國臣說，過去選舉期間，氣象署都會將預報資料發布在官網，中選會來拜會印象中確實是第一次。

針對颱風動態，呂國臣說，目前范斯高颱風路近偏向台灣北方海面，周四、周五最接近台灣，持續向西移動過程中，就會進入到中國大陸，對台灣沒有太直接的影響，但如果路徑偏南一點，台灣附近的風浪就會比較大，周五、周六有機會減弱為熱帶性低氣壓。

天氣部分，周四、周五環境風場為北風，因此北部降雨情況較為明顯，預估為大雨等級，後續颱風進入中國大陸後，台灣環境風場轉為南南風，且周六至下周二都受到低氣壓影響，換成中南部降雨明顯，有較大雨勢；花東地區因背風面，因此水氣較少。

罷免

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