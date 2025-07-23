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柯文哲遭押沒法投726罷免…他提告爭投票權 法院明開庭
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，被羈押於台北看守所，日前法院再度裁定延押2個月，確定無法參與726罷免投票，柯委任律師提行政訴訟爭取投票權，並聲請假處分，請求准予參與立法委員羅智強罷免案，台北高等行政法院明上午9點40分開庭審理假處分案。
台北地院本月20日裁定柯文哲、台北市議員應曉薇自下月2日再羈押禁見2月，然而本月26日適逢全台大罷免投票日，柯的戶籍位於台北市大安區，該區立委羅智強也是罷免投票名單之一，柯也收到投票通知單。
民眾黨主席黃國昌曾表示，「請問這是哪門子黑色幽默？」民眾黨將會委請律師團提出申請，讓柯也可投票。柯妻陳佩琪也說「北所看要幾十個人戒護、要戴頸圈、手銬、腳鐐都沒問題，會遵守規定」，期待周六能和先生一起去投票。
柯文哲今向北高行提出案由為公職人員選舉罷免法的行政訴訟，並聲請假處分事件。北高行就聲請假處分案定於於明（7/24）上午9時40分在第8法庭調查證據。
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