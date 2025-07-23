藍綠連兩天凱道造勢 罷團立院外辦開票之夜...北市警公布交管圖

大罷免首波投票7月26日舉行，投票前兩天藍綠都在凱道辦造勢拚場，724由罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱道大會師，725由國民黨主導的「不同意罷免選前之夜，一起反對一黨獨大！」甚至罷團726還在立院外、濟南路一段舉辦開票之夜，轄區警方今天公布交管圖，呼籲用路人配合交通管制。

中正一警方指出，凱達格蘭大道及濟南路一段於7月24日至26日，申准舉辦多場集會活動，為維護活動交通秩序與安全，規劃交通疏導管制勤務，包括724「政策宣講」，23日22時起，凱達格蘭大道（中山南路至公園路）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，並持續管制至24日24時止。

725日「守護民主」集會活動，25日0時起，凱達格蘭大道（中山南路至公園路）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，預計至26日2時活動撤場結束，始開放車輛通行；25日17時起，常德街（中山南路至公園路）南側1線車道，管制車輛通行，預計至當日22時群眾散去，始開放車輛通行。

另外，為維護總統府、司法院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街、懷寧街、公園路、中山南路、仁愛路及信義路等路段，以架設安全阻隔設施。

725罷團沒搶到凱道路權，所以將在濟南路一段舉辦選前造勢，警方指出，由於「政策宣講」集會，將自25日0時起，濟南路一段（中山南路至林森南路）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，並持續管制至25日24時止。

罷團還規劃在7月26日投票當晚，於濟南路一段舉辦「開票之夜」，警方指出，26日0時起，濟南路一段（中山南路至林森南路）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，預計至27日2時活動撤場結束，始開放車輛通行。 北市警方公布交通管制圖。記者翁至成／翻攝 北市警方公布交通管制圖。記者翁至成／翻攝 北市警方公布交通管制圖。記者翁至成／翻攝

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