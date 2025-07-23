快訊

態度急轉？石破茂面臨逼宮窘境 火速否認請辭「不放任國政空轉」

若有下令就辭職！徐榛蔚因一事震怒 狠嗆童子賢「限24小時內道歉」

罕見！天赦日連閏六月 別犯5禁忌一路順到年尾

拚罷免文宣進社區！綠市議員、前議員聯手奇招「讓蔣經國進電梯」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民進黨台中市議員林祈烽（左）、前市議員張耀中（右）出奇招「讓蔣經國進電梯」。圖／林祈烽提供
民進黨台中市議員林祈烽（左）、前市議員張耀中（右）出奇招「讓蔣經國進電梯」。圖／林祈烽提供

726大罷免投票倒數，民進黨台中市議員林祈烽、前市議員張耀中出奇招「讓蔣經國進電梯」。林祈烽說，近日接獲許多民眾反映，社區大樓充斥反罷免廣告，因此購買中四選區社區大樓電梯廣告，內容更驚見蔣經國，訴求藍委廖偉翔等違反兩蔣教誨，全力催票下架藍委。

林祈烽表示，罷團「展翅廢翔」志工在宣傳同意罷免上頻受阻，廣告看板難以租借，文宣無法順利投遞進社區大樓，讓無數支持者憂心忡忡，他趁最後時間，與張耀中合體推電梯廣告，提醒大家出門投下同意罷免票。

張耀中強調，廖偉翔在中四選區的看板滿天飛，民進黨黨公職不能坐視公民團體被欺負，願意成為公民團體後盾，所以他與林買下大樓廣告，希望罷團的聲音被聽見。

罷免 廣告 蔣經國 廖偉翔 林祈烽

延伸閱讀

拚反罷免請假3天！盧秀燕請假前唯一公開行程曝光

連兩天下班替3立委車掃 盧秀燕：選情真的很緊急

影／盧秀燕明午起請假為子弟兵宣傳反罷免 今晚先車掃暖身

反罷免拚了！盧秀燕明起請假3天輔選子弟兵 周五北上凱道選前之夜

相關新聞

「剷除黑芯」發言人遭爆料長年在中國賺紅錢 花蓮藍營：還獲共媒吹捧

全台大罷免即將投票，國民黨花蓮縣議會黨團今天指控，罷免台北市藍委徐巧芯團體「剷除黑芯」發言人「小令」劉毓雯自詡反共，長年在中國大陸經商「賺紅錢」，譏諷抗中是假，靠中賺錢才是真。

柯文哲遭押沒法投726罷免…他提告爭投票權 法院明開庭

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，被羈押於台北看守所，日前法院再度裁定延押2個月，確定無法參與726罷免投票，柯委任律師提行政訴訟爭取投票權，並聲請假處分，請求准予參與立法委員羅智強罷免案，台北高等行政法院明上午9點40分開庭審理假處分案。

開嗓反罷 ! 蔣萬安合體陳菁徽、鍾沛君唱「善良」 : 我們不讓步

大罷免投票倒數，國民黨全力反罷，台北市長蔣萬安也為此「開嗓」，與立委陳菁徽、台北市議員鍾沛君共同獻唱反罷歌曲「善良」。據了解，蔣萬安強烈認同台灣應是善良，而非撕裂，因此決定參與錄製，並貢獻一句歌詞「我們不讓步」，盼大家堅強，才不至於丟失溫柔。

籲民進黨人別跟著全面沉淪 朱立倫：726勇敢投不同意

大罷免投票倒數3天。國民黨主席朱立倫說，周六是台灣民主的關鍵時刻，賴清德總統偏聽民進黨團總召柯建銘的私慾、反共護台志工聯...

藍綠連兩天凱道造勢 罷團立院外辦開票之夜...北市警公布交管圖

大罷免首波投票7月26日舉行，投票前兩天藍綠都在凱道辦造勢拚場，724由罷團和民進黨主導的「罷免投同意，台灣需要你」凱道大會師，725由國民黨主導的「不同意罷免選前之夜，一起反對一黨獨大！」甚至罷團726還在立院外、濟南路一段舉辦開票之夜，轄區警方今天公布交管圖，呼籲用路人配合交通管制。

拚罷免文宣進社區！綠市議員、前議員聯手奇招「讓蔣經國進電梯」

726大罷免投票倒數，民進黨台中市議員林祈烽、前市議員張耀中出奇招「讓蔣經國進電梯」。林祈烽說，近日接獲許多民眾反映，社區大樓充斥反罷免廣告，因此購買中四選區社區大樓電梯廣告，內容更驚見蔣經國，訴求藍委廖偉翔等違反兩蔣教誨，全力催票下架藍委。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。