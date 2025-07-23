拚罷免文宣進社區！綠市議員、前議員聯手奇招「讓蔣經國進電梯」
726大罷免投票倒數，民進黨台中市議員林祈烽、前市議員張耀中出奇招「讓蔣經國進電梯」。林祈烽說，近日接獲許多民眾反映，社區大樓充斥反罷免廣告，因此購買中四選區社區大樓電梯廣告，內容更驚見蔣經國，訴求藍委廖偉翔等違反兩蔣教誨，全力催票下架藍委。
林祈烽表示，罷團「展翅廢翔」志工在宣傳同意罷免上頻受阻，廣告看板難以租借，文宣無法順利投遞進社區大樓，讓無數支持者憂心忡忡，他趁最後時間，與張耀中合體推電梯廣告，提醒大家出門投下同意罷免票。
張耀中強調，廖偉翔在中四選區的看板滿天飛，民進黨黨公職不能坐視公民團體被欺負，願意成為公民團體後盾，所以他與林買下大樓廣告，希望罷團的聲音被聽見。
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