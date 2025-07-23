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遭媒體爆「1票2千」利誘投同意票 罷團微光花蓮否認要提告

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
針對網路不實指控，罷團微光花蓮領銜人李美玲（左）今天下午將前往軒轅派出所告發。本報資料照片
針對網路不實指控，罷團微光花蓮領銜人李美玲（左）今天下午將前往軒轅派出所告發。本報資料照片

距離罷免投票日只剩下3天，近日網媒匯流新聞網報導，花蓮地方傳出以「1票2千元」現金利誘投下罷免同意票；網路上還有民眾貼文指出，在吉安鄉聽聞計程車支持罷免文宣廣告，一輛車1500元、站路口一天1000元。罷團強烈否認，質疑涉嫌違反公職人員選舉罷免法，下午將到派出所告發。

罷團微光花蓮提供網友貼文，內文中指控，上周網友從吉安鄉南海三街附近搭計程車時，聽到車內無線電呼叫司機參與罷免打手，包括在車上貼支持罷免的文宣廣告，一輛車有1500元，即日起到7月25日，在路口搖旗吶喊並拍照為證，一天就有1000元，認為執政黨與罷團明目張膽、肆無忌憚。

另匯流新聞網報導，指稱地方傳出花蓮市、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉等鄉鎮市有人以每票2千元的代價，要求投下罷免案同意票。

微光花蓮表示，這完全是造謠、抹黑，罷團都是素人組成，大家都是市井小民，不可能違法花錢買票，為了導正視聽，今天下午4時，微光花蓮領銜人李美玲、副領銜人潘文欽等人前往軒轅派出所告發，盼能終止不實謠言。

花蓮地檢署指出，日前關注網路媒體報導指稱的買票行為，已分案偵辦是否屬實，並檢視是否涉及賄選，媒體報導與罷團告發會併同偵辦調查。

網路上有民眾貼文指出，在吉安鄉聽聞計程車支持罷免文宣廣告，一輛車1500元、站路口一天1000元，罷團微光花蓮否認。圖／微光花蓮提供
網路上有民眾貼文指出，在吉安鄉聽聞計程車支持罷免文宣廣告，一輛車1500元、站路口一天1000元，罷團微光花蓮否認。圖／微光花蓮提供

罷免 罷團 花蓮 賄選 投票

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