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罷免投票倒數3天 雲林女婿雲林挺罷團「拔釘」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
立委李坤城（右）今到雲林與綠營民代陪同罷團掃街拜票。圖／民進黨雲林縣黨部提供
立委李坤城（右）今到雲林與綠營民代陪同罷團掃街拜票。圖／民進黨雲林縣黨部提供

首波罷免投票倒數三天發起罷免國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠的「雲林拔釘」罷團今在四湖、水林等地掃街，民進黨籍立委李坤城上午參加四湖掃街拜票，呼籲住在三重及雲林的鄉親出來投下同意罷免。

大罷免投票倒數，雲林罷團及綠營民代持續車掃拜票，進行最後衝刺，雲林女婿李坤城表示，國民黨立委有許多毀憲亂政的行為，透過罷免才能夠讓國會恢復正常運作。

他呼籲居住在三重的雲林鄉親，以及在地的雲林民眾，在7月26日一定要出來投票，一人拉一票，一定可以突破25%的門檻，一起改變台灣。

民進黨雲林縣黨部執行長、縣議員蔡永富表示，感謝李坤城到雲林，為台灣民主、雲林人奮鬥，請大家一定要站出來，投下同意罷免救台灣。

雲林縣議員顏嘉葦表示，感謝第二階段願意站出來連署的鄉親朋友以及公民團體，因為你們的勇敢，讓台灣可以再活一次

雲林罷團志工表示，投票倒數這幾天加強掃街，25日選前之夜，將在北港舉行大遊行活動。

立委李坤城（右）今到雲林陪同罷團掃街拜票，左為民進黨雲林縣黨部執行長、縣議員蔡永富。圖／民進黨雲林縣黨部提供
立委李坤城（右）今到雲林陪同罷團掃街拜票，左為民進黨雲林縣黨部執行長、縣議員蔡永富。圖／民進黨雲林縣黨部提供
立委李坤城（右）今到雲林陪同罷團掃街拜票，左為民進黨雲林縣黨部執行長、縣議員蔡永富。圖／民進黨雲林縣黨部提供
立委李坤城（右）今到雲林陪同罷團掃街拜票，左為民進黨雲林縣黨部執行長、縣議員蔡永富。圖／民進黨雲林縣黨部提供

罷免 雲林 投票 罷團 丁學忠 李坤城

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