民團號召「再拉1票」 王美琇、沈伯洋打電話催罷免

大罷免進入最後倒數階段，辜寬敏基金會今天發起「再拉1票 守住台灣」行動。辜寬敏基金會董事長王美琇、民進黨立委沈伯洋、作家楊双子、山除薇害罷團代表阿美等人親自打電話催票。

辜寬敏基金會今天召開「再拉1票 守住台灣」行動記者會，辜寬敏基金會董事長王美琇、副董事長林宜正、資深媒體人林育卉、立委沈伯洋、台北市議員顏若芳、林亮君、作家馮光遠、楊双子、山除薇害罷團代表卡羅、阿美出席。他們拿起電話，親自拜託親友一定要再去拉票。

辜寬敏基金會說明，他們在辦公室加裝15線市話，由基金會及罷團志工群輪班撥打催票電話，呼籲民眾踴躍投下「同意罷免」。

王美琇表示，這次大罷免主要希望讓民主重開機、國會重開機，若大罷免沒成功，藍白立委可能在國會變本加厲，透過越來越多與中國對接的法案，讓中國勢力一步步進入台灣。

王美琇提到，很多人很焦慮，所以基金會採取行動，邀請好朋友們一起打電話，運用影響力、知名度，不只要站出來投票，更要多拉1票、2票，因為要過25%門檻且同意票大過於不同意票，大罷免才會成功。沈伯洋則強調，最後時刻要衝高投票率。

楊双子指出，大家併肩站在一起，是最重要的力量，呼籲大家最後幾天一起打電話或傳簡訊，或許會有民眾覺得自己人微言輕，但只要行動，就會有下個行動出現。

楊双子表示，希望大家尊重包括罷團志工在內的所有簽署過連署書公民們的主體性，大家是出於自主性的想法而站出來，若在談沒有罷幾席誰要負責，「是不尊重自己站出來的公民、不尊重這些風吹日曬雨淋被人打的志工們」。

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