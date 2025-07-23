快訊

726罷免倒數決戰 他若守住...其他23藍委應都能過關

上班2小時突請假！台中監理所辦事員國道噴飛車外 遭8車輾斃

惡狼尾隨17歲少女性侵…勒頸砸磚想殺人滅口 她痛訴：一輩子的傷害

聽新聞
0:00 / 0:00

遭爆賺紅錢、共媒吹捧 「剷除黑芯」：人民有外國商務往來自由

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
花蓮藍營今天指控，「剷除黑芯」發言人劉毓雯長年在中國大陸經商，還獲共媒吹捧。記者王燕華／攝影
花蓮藍營今天指控，「剷除黑芯」發言人劉毓雯長年在中國大陸經商，還獲共媒吹捧。記者王燕華／攝影

國民黨花蓮縣議會黨團今早開記者會，劍指罷免國民黨立委徐巧芯的團體「剷除黑芯」發言人劉毓雯，曾在中國大陸經營並任職當地。「剷除黑芯」回應，人民有與外國商務往來自由，更是透過交流深知民主得來不易。

國民黨團發言人吳建志說，「小令」劉毓雯遭踢爆，在中國大陸廣東省東莞市登記經營「文島文化傳播有限公司」，並曾任職於北京「巨果文化傳媒有限公司」，參與戲劇「PS我愛你」，長期巡演於大陸各大城市，甚至獲中共媒體大篇幅吹捧。

「剷除黑芯」回應，人民本來就享有合法與外國商務往來的自由，此為自由貿易的精神。然而，國民黨立委身為國家政要，時常接觸機密資料，卻頻頻接觸中國統戰單位，其可能造成國安風險之程度，遠高於一般人民與中國的商務交流。

其次，基於各行業人士與中國交流的經驗，更深知台灣自由民主得來不易，國民黨立委與中國統戰部沆瀣一氣，不斷攻擊騷擾台灣公民，一再惡意公開人民個資，並透過多數暴力，強硬通過毀憲亂政的法案，意圖破壞台灣民主，這正是發起罷免的原因，「我們要汰除沒有忠誠的不適任的立委！」

罷免 徐巧芯

延伸閱讀

「剷除黑芯」發言人遭爆料長年在中國賺紅錢 花蓮藍營：還獲共媒吹捧

前飛官「鷹爸」花蓮掃街挺「葉霸」 藍營批罷免無正當性、沒有是非

藍營告發涉違法！網傳「7月25日免費搭車回花蓮」 檢方要查了

賴清德上任將首度赴花蓮 地方：竟是為大罷免「裂解十講」

相關新聞

童子賢爆料賑災捐7千萬卻被要求交縣府統一分配 花蓮縣府駁斥：不實言論

和碩董事長童子賢表態罷免傅崐萁，昨天到花蓮與「葉霸」葉春蓮合體喝咖啡時，爆料去年403地震發生後，他與公司捐出超過700...

開嗓反罷 ! 蔣萬安合體陳菁徽、鍾沛君唱「善良」 : 我們不讓步

大罷免投票倒數，國民黨全力反罷，台北市長蔣萬安也為此「開嗓」，與立委陳菁徽、台北市議員鍾沛君共同獻唱反罷歌曲「善良」。據了解，蔣萬安強烈認同台灣應是善良，而非撕裂，因此決定參與錄製，並貢獻一句歌詞「我們不讓步」，盼大家堅強，才不至於丟失溫柔。

拚反罷免請假3天！盧秀燕請假前唯一公開行程曝光

726大罷免投票倒數，「藍營一姊」國民黨台中市長盧秀燕拚反罷免，今天下午起連請3天假，全力反罷輔選。盧秀燕今早參與四箴國中體育館新建工程動土典禮，是請假前唯一一場公開行程，整場典禮包括有獎徵答等，罕見「濃縮」在一小時內完成，盧會後沒有受訪，面對媒體追訪，也是面帶微笑離開會場。

回應羅大佑批「賴皮罷免」 曹興誠：賴清德贏了沒有輸

反共護台聯盟召集人曹興誠今在臉書表示，昨天在網路上看到藝人羅大佑說，這次罷免是「賴皮罷免」，應該讓它「大破功」。他要說明，是國民黨自己想罷別人罷不成，就說罷免是「惡罷」，那就是賴皮，就是翻桌；自己翻桌，還要說是賴清德翻桌，那就是混淆視聽，愚弄百姓。

罷免投票倒數3天 雲林女婿雲林挺罷團「拔釘」

首波罷免投票倒數三天發起罷免國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠的「雲林拔釘」罷團今在四湖、水林等地掃街，民進黨籍立委...

遭爆賺紅錢、共媒吹捧 「剷除黑芯」：人民有外國商務往來自由

國民黨花蓮縣議會黨團今早開記者會，劍指罷免國民黨立委徐巧芯的團體「剷除黑芯」發言人劉毓雯，曾在中國大陸經營並任職當地。「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。