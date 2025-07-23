遭爆賺紅錢、共媒吹捧 「剷除黑芯」：人民有外國商務往來自由

國民黨花蓮縣議會黨團今早開記者會，劍指罷免國民黨立委徐巧芯的團體「剷除黑芯」發言人劉毓雯，曾在中國大陸經營並任職當地。「剷除黑芯」回應，人民有與外國商務往來自由，更是透過交流深知民主得來不易。

國民黨團發言人吳建志說，「小令」劉毓雯遭踢爆，在中國大陸廣東省東莞市登記經營「文島文化傳播有限公司」，並曾任職於北京「巨果文化傳媒有限公司」，參與戲劇「PS我愛你」，長期巡演於大陸各大城市，甚至獲中共媒體大篇幅吹捧。

「剷除黑芯」回應，人民本來就享有合法與外國商務往來的自由，此為自由貿易的精神。然而，國民黨立委身為國家政要，時常接觸機密資料，卻頻頻接觸中國統戰單位，其可能造成國安風險之程度，遠高於一般人民與中國的商務交流。

其次，基於各行業人士與中國交流的經驗，更深知台灣自由民主得來不易，國民黨立委與中國統戰部沆瀣一氣，不斷攻擊騷擾台灣公民，一再惡意公開人民個資，並透過多數暴力，強硬通過毀憲亂政的法案，意圖破壞台灣民主，這正是發起罷免的原因，「我們要汰除沒有忠誠的不適任的立委！」

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