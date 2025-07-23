快訊

726罷免倒數決戰 他若守住...其他23藍委應都能過關

上班2小時突請假！台中監理所辦事員國道噴飛車外 遭8車輾斃

惡狼尾隨17歲少女性侵…勒頸砸磚想殺人滅口 她痛訴：一輩子的傷害

投票日逼近 新竹雙罷找青年開返鄉投票記者會

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
隨著投票日逼近，新竹雙罷總部今舉行「號召青年726返鄉投票」記者會。記者王駿杰／攝影
隨著投票日逼近，新竹雙罷總部今舉行「號召青年726返鄉投票」記者會。記者王駿杰／攝影

新竹市是全台唯一立委、市長雙罷區域，隨著投票日逼近，新竹雙罷總部今舉行「號召青年726返鄉投票」記者會，並邀來三名新竹在地青年分享對大罷免的看法，雙罷發言人林志潔指出，距離投票日剩三天，希望大家把握時間與長輩溝通，當天一定要出來投票，一起站出來讓國家繼續民主，讓新竹重開機。

林志潔說，新竹罷團自去年走到現在幾乎都是由青年組織動員的，今天想藉由記者會呼籲，這一代能享受到的民主成果，希望下一代也能享受到，26日投票日一定要站出來保護下一代，讓好的健保制度與投票權都能延續享用。

林志潔說，長者容易出現資訊落差，也藉此呼籲大家要利用這三天好好跟長輩溝通，長輩們曾見證台灣從戒嚴到解嚴並轉為民主社會，民主不是天上掉下來的，是多年來大家一起努力才擁有的，希望大家投票日能站出來向世界展現台灣守護主決保衛民主的決心。

青年曹馭博說，他是土生土長新竹人，近年看到新竹破敗不堪，藍委鄭正鈐則有挺共言論，都讓他十分反感，年輕人一定要站出來在投票日投下同意罷免票，新竹市外來人口多，大家忙著工作難免會有資訊落差，剩下三天一定要好好跟朋友們聊聊大罷免與現況。

青年許祐嘉指出，他是台大法律系學生，他畢業於新竹高中，對他而言，新竹市的發展近幾年陷入停擺，過去新竹市長期快速進步，身為新竹人是很有光榮感的，此外，過去一年多有感國會亂象，在今年一月獲邀擔任「珍礙金門」發言人，正式投入全國各地罷免行動，希望告訴大家過去藍白聯手在國會通過一系列毀憲亂政賣台親共的法案，他無法接受，希望大家能支持罷免，讓新竹重新開機。

青年陳哲偉說，他是政大東亞所碩二生，也是越南新二代，新竹市長高虹安本身有司法爭議，市政毫無建設，構成罷免理由；鄭正鈐則是他政大學長，最近這陣子卻有很多紅統與司法爭議，鄭正鈐在國民黨426造勢時竟動用移工到現場充人數，這非常令人髮指，因為會有法律問題造成移工無法在台工作，鄭正鈐應該要針對各項爭議說清楚。

罷免 林志潔

延伸閱讀

罷團再指親共賣台提告誣告 鄭正鈐辦公室：毫無新意

罷免倒數！韓國瑜助陣高虹安掃街懇託 民眾激喊「高市長加油」

罷團列10大罪狀再提誣告 鄭正鈐斥無具體事證

新竹罷團投票日前又赴北檢 提告鄭正鈐涉誣告罪

相關新聞

童子賢爆料賑災捐7千萬卻被要求交縣府統一分配 花蓮縣府駁斥：不實言論

和碩董事長童子賢表態罷免傅崐萁，昨天到花蓮與「葉霸」葉春蓮合體喝咖啡時，爆料去年403地震發生後，他與公司捐出超過700...

開嗓反罷 ! 蔣萬安合體陳菁徽、鍾沛君唱「善良」 : 我們不讓步

大罷免投票倒數，國民黨全力反罷，台北市長蔣萬安也為此「開嗓」，與立委陳菁徽、台北市議員鍾沛君共同獻唱反罷歌曲「善良」。據了解，蔣萬安強烈認同台灣應是善良，而非撕裂，因此決定參與錄製，並貢獻一句歌詞「我們不讓步」，盼大家堅強，才不至於丟失溫柔。

拚反罷免請假3天！盧秀燕請假前唯一公開行程曝光

726大罷免投票倒數，「藍營一姊」國民黨台中市長盧秀燕拚反罷免，今天下午起連請3天假，全力反罷輔選。盧秀燕今早參與四箴國中體育館新建工程動土典禮，是請假前唯一一場公開行程，整場典禮包括有獎徵答等，罕見「濃縮」在一小時內完成，盧會後沒有受訪，面對媒體追訪，也是面帶微笑離開會場。

回應羅大佑批「賴皮罷免」 曹興誠：賴清德贏了沒有輸

反共護台聯盟召集人曹興誠今在臉書表示，昨天在網路上看到藝人羅大佑說，這次罷免是「賴皮罷免」，應該讓它「大破功」。他要說明，是國民黨自己想罷別人罷不成，就說罷免是「惡罷」，那就是賴皮，就是翻桌；自己翻桌，還要說是賴清德翻桌，那就是混淆視聽，愚弄百姓。

罷免投票倒數3天 雲林女婿雲林挺罷團「拔釘」

首波罷免投票倒數三天發起罷免國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠的「雲林拔釘」罷團今在四湖、水林等地掃街，民進黨籍立委李坤城上午參加四湖掃街拜票，呼籲住在三重及雲林的鄉親出來投下同意罷免。

遭爆賺紅錢、共媒吹捧 「剷除黑芯」：人民有外國商務往來自由

國民黨花蓮縣議會黨團今早開記者會，劍指罷免國民黨立委徐巧芯的團體「剷除黑芯」發言人劉毓雯，曾在中國大陸經營並任職當地。「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。