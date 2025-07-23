投票日逼近 新竹雙罷找青年開返鄉投票記者會

新竹市是全台唯一立委、市長雙罷區域，隨著投票日逼近，新竹雙罷總部今舉行「號召青年726返鄉投票」記者會，並邀來三名新竹在地青年分享對大罷免的看法，雙罷發言人林志潔指出，距離投票日剩三天，希望大家把握時間與長輩溝通，當天一定要出來投票，一起站出來讓國家繼續民主，讓新竹重開機。

林志潔說，新竹罷團自去年走到現在幾乎都是由青年組織動員的，今天想藉由記者會呼籲，這一代能享受到的民主成果，希望下一代也能享受到，26日投票日一定要站出來保護下一代，讓好的健保制度與投票權都能延續享用。

林志潔說，長者容易出現資訊落差，也藉此呼籲大家要利用這三天好好跟長輩溝通，長輩們曾見證台灣從戒嚴到解嚴並轉為民主社會，民主不是天上掉下來的，是多年來大家一起努力才擁有的，希望大家投票日能站出來向世界展現台灣守護主決保衛民主的決心。

青年曹馭博說，他是土生土長新竹人，近年看到新竹破敗不堪，藍委鄭正鈐則有挺共言論，都讓他十分反感，年輕人一定要站出來在投票日投下同意罷免票，新竹市外來人口多，大家忙著工作難免會有資訊落差，剩下三天一定要好好跟朋友們聊聊大罷免與現況。

青年許祐嘉指出，他是台大法律系學生，他畢業於新竹高中，對他而言，新竹市的發展近幾年陷入停擺，過去新竹市長期快速進步，身為新竹人是很有光榮感的，此外，過去一年多有感國會亂象，在今年一月獲邀擔任「珍礙金門」發言人，正式投入全國各地罷免行動，希望告訴大家過去藍白聯手在國會通過一系列毀憲亂政賣台親共的法案，他無法接受，希望大家能支持罷免，讓新竹重新開機。

青年陳哲偉說，他是政大東亞所碩二生，也是越南新二代，新竹市長高虹安本身有司法爭議，市政毫無建設，構成罷免理由；鄭正鈐則是他政大學長，最近這陣子卻有很多紅統與司法爭議，鄭正鈐在國民黨426造勢時竟動用移工到現場充人數，這非常令人髮指，因為會有法律問題造成移工無法在台工作，鄭正鈐應該要針對各項爭議說清楚。

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