「剷除黑芯」發言人遭爆料長年在中國賺紅錢 花蓮藍營：還獲共媒吹捧
全台大罷免即將投票，國民黨花蓮縣議會黨團今天指控，罷免台北市藍委徐巧芯團體「剷除黑芯」發言人「小令」劉毓雯自詡反共，長年在中國大陸經商「賺紅錢」，譏諷抗中是假，靠中賺錢才是真。
黨團發言人吳建志說，「小令」劉毓雯遭踢爆，在中國大陸廣東省東莞市登記經營「文島文化傳播有限公司」，並曾任職於北京「巨果文化傳媒有限公司」，參與戲劇《PS我愛你》，長期巡演於大陸各大城市，甚至獲中共媒體大篇幅吹捧。
黨團指控，劉毓雯本人曾在大陸在行網站自述，她曾長期以北京為據點，策畫、經紀、編創超過50齣劇場製作，累計舉辦超過300場售票演出，《PS我愛你》更在中國巡演百場，並聲稱自己從京劇填詞、音樂劇編劇，到世博館、蘇州園林、台北早餐店環境劇場，「只有想不到，沒有玩不過」。
此外，劉毓雯曾更明言自己在北京人藝小劇場、國家話劇院東方先鋒劇場、木馬劇場、地質禮堂、北大戲劇節等中國劇場核心平台都有代表作發表，同時供稿於兩岸藝術平台，還曾榮獲「萬有青年大燴」年度明星講者，甚至與中國人民大學出版社合作計畫出書，介紹台灣藝文景點。近年則是任職於杭州品牌科技公司，擔任移動端產品品牌主管。
吳建志說，劉毓雯「嘴上說抗中、手上卻拿著人民幣」，雙面行徑與民進黨及其側翼的「綠共邏輯」如出一轍，像是柯建銘的兒子、沈伯洋的父親，還有昔日與中國大陸密切合作，現在卻成綠營大金主的曹興誠，這些人一邊在台灣罵大陸，一邊在大陸賺錢，又對藍營民代潑髒水發動罷免，不是為民主，而是要打垮國民黨、壟斷權力，目的就是一黨專政。
吳建志說，傅崐萁被打壓，不是因為與中共交流，而是因為他擋了民進黨的路，呼籲支持者26日投下不同意罷免。
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