被指賄選遭檢方傳訊 賴坤成：振興花東觀光何來賄選

農業信保基金董事長賴坤成在臉書貼文，如花東罷免成功，將發起萬人遊花東並安排到挺罷商家，國民黨立委指控涉賄選；台東地檢署今天傳訊賴坤成，他表示，振興花東觀光，何來賄選。

財團法人農業信用保證基金董事長賴坤成，6日在臉書（Facebook）貼文「如果花東罷免能成功，我會號召親朋好友，包台鐵專列、發起萬人遊花東，食、宿、伴手禮都會安排挺罷商家，至於幾家很惡意的就…」。

國民黨立院黨團副書記長陳玉珍15日開記者會，指控賴坤成臉書貼文涉期約賄選；台東地檢隨即分案偵辦，今天傳訊賴坤成。

賴坤成出庭前接受媒體聯訪表示，他今天上午先前往調查局台東調查站應訊，接著到地檢署複訊，人無法選擇不為被告之權利，不告不理，既被告了就要接受司法檢驗，檢察官是既辦藍辦白也辦綠，「馬上傳喚，雖然不爽，也難免影響行程、心情，還是要撥空應訊」。

賴坤成表示，他號召萬人遊花東，是要振興花東觀光，何來賄選；花東近幾年來，因地震、颱風交通中斷，觀光受影響，也有部分民眾對花東建設停滯不前不喜歡，所以不願到花東遊玩。

他說，如果罷免成功，很多人就會願意到花東旅遊，振興產業，對觀光一定會有很大幫助，花東有很多景點，他會推薦如「九五大樓」（傅崐萁家）、花蓮大理石路等景點，如要住宿、喝咖啡、買伴手禮他也會介紹商家，「來旅遊，不是我招待；萬人，我怎有可能招待這麼多人」。

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