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童子賢揭七千萬善款遭黑箱 花蓮地震災民受威脅

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
和碩董事長童子賢。圖／聯合報系資料照
和碩董事長童子賢。圖／聯合報系資料照

和碩聯合科技董事長童子賢23日透露，他曾以個人名義捐出七千多萬元賑災花蓮，卻被花蓮縣政府納為己有，更有災民受到縣府威脅稱「你不准接受台北來的人直接幫助你，否則的話就對你不客氣」，任何捐款都只能先捐到花蓮縣政府，繞一手後才會到真正的受災戶手中，讓他感到相當離譜。

童子賢指出，當時花蓮地震後，他與和碩公司都有捐款，然而接獲很多地方公益團體的電話，請他們不要再將善款捐到花蓮縣政府裡面去了，因為縣府不會將善款好好分配。

童子賢說，他一開始還不願意相信，直到多方打聽後發現，縣府會將各地捐到花蓮的善款自行分配，並告知災民以及需要重建的單位說，這些都是縣長「特別給大家」的。

童子賢說，不只縣長會將善款攬為縣府功勞，甚至會到處威脅災民、受災的機構不准接受除了縣政府以外的善款，有災民就曾接到電話恐嚇，表示「你不准接受台北來的人直接幫助你，否則的話就對你不客氣」，無論如何到花蓮的善款一定要再繞一手進到縣府裡面才可以。

童子賢提到，後來他們只好直接派施工隊到花蓮，幫忙受災戶或是有受損的建築施工，不再將任何善款捐到花蓮縣政府內。

童子賢表示，如果夫妻一個是縣長、一個是立委，兩個人可以齊力斷金的幫助花蓮、服務花蓮，那他絕對不會認為有問題，反而會非常支持他們繼續做下去，可惜一切都事與願違，因此他才會站出來支持罷免傅崐萁，希望可以改變花蓮長期以來被他們所壟斷的政治生態。

罷免 和碩 童子賢 傅崐萁

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