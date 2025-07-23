藍揭曹興誠昔與中共官員見面 罷團批藍委藐視選民

國民黨今天表示，投入大罷免的前聯電董事長曹興誠，在2013年時與中共官員見面，若按照曹興誠「見到中國官員就是賣台、親共」的標準，曹興誠不僅是中共同路人，更是中共的自己人。

國民黨今天召開記者會，智庫副執行長凌濤出示曹興誠2013年與中共官員見面的照片，他說，曹興誠赴北京參加會談，甚至說「統一不見得對台灣不好」，當時坐在曹興誠隔壁的，就是時任國台辦副主任的孫亞夫，兩人見面討論「兩岸和平共處法」。依照曹興誠的論述，這不僅是中共同路人，更是中共的自己人。

國民黨發言人楊智伃表示，曹興誠與民進黨一直用「抗中保台」騙所有台灣人，在大惡罷的尾聲，還要繼續騙本來就不支持的人改變投票意向。

此外，反共護台志工聯盟上午舉行「沒出席，沒出息」缺席罷免說明會立委行蹤大揭密記者會，桃園市議員彭俊豪及許家睿、桃二罷團代表、桃三罷團代表、桃四罷團代表、桃五罷團代表、桃六罷團代表出席。

彭俊豪出示圖卡指出，國民黨立委張智倫、林德福、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、丁學忠均缺席公辦電視罷免說明會，分別被目睹出席公祭、餐會等處，顯示其傲慢的態度，更忽視最透明、公開的政策說明平台。

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