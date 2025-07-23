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路透稱被罷藍委都受中共支持 國民黨嗆：別幫民進黨洗地

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國政基金會副執行長凌濤說，特定的國際媒體已多次引用民進黨高層不具名的消息出來洗地好幾次，呼籲民進黨特定人士不要再放話給外媒出口轉內銷。圖／國民黨提供
國政基金會副執行長凌濤說，特定的國際媒體已多次引用民進黨高層不具名的消息出來洗地好幾次，呼籲民進黨特定人士不要再放話給外媒出口轉內銷。圖／國民黨提供

罷免投票倒數，路透發布專題報導，下標直指當前面對罷免危機的國民黨立委，都受到中國共產黨的支持。國政基金會副執行長凌濤說，特定的國際媒體已多次引用民進黨高層不具名的消息出來洗地好幾次，呼籲民進黨特定人士不要再放話給外媒出口轉內銷。

凌濤今在國民黨記者會後受訪表示，在台灣民主關鍵的時刻，要拜託所有國際媒體應該秉持中立資訊透明、具名，所有資訊應該要更公開給全台灣民眾來評估，不要再放話給特定的外媒出口轉內銷，這對台灣的民主是絕對的傷害，應該交給台灣民眾來決定這一次726不同意罷免的結果。

此外，國民黨針對這次大罷免，日前以英文投書日本媒體「日經亞洲」（Nikkei Asia），質疑罷免淪為民進黨政治報復的工具。民進黨反控，國民黨造謠告洋狀已經不是第一次，國民黨不思收斂，甚至在罷免投票前夕變本加厲，將公民發起的罷免行動，造謠成是政黨對立。

國民黨發言人楊智伃表示，各國都很震驚，從來沒有世界上的民主國家有這種由執政黨發起對在野黨的無差別大惡罷，國民黨非常據實地跟世界與國人報告，這一次大惡罷對台灣和所有國人造成的傷害、撕裂、對立到底有多麼深刻。

凌濤反批，民進黨才不要把台灣民主跟世界的民主越拉越遠，真正讓區域不安、讓鄰近國家感到不解的，是賴清德總統說要打掉雜質，是民進黨團跟隨南韓前總統尹錫悅宣布想戒嚴，是民進黨團總召柯建銘說要恢復刑法100條。這才是讓周遭民主國家感到非常焦慮的。

凌濤說，投書內容哪個字不是民進黨現在對台灣造成的傷害，如果還要文過飾非、粉飾太平，這絕對不是台灣的民主應該要呈現給世界的樣貌。

罷免 凌濤 國民黨 民進黨

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