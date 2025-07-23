「台派寶寶」圖卡遭竄改…過了一個月曝沒收過道歉 羅廷瑋這樣說

圖文作家「台派寶寶」原創「同意罷免」圖像，被人未經授權改為「不同意罷免」，上月在國民黨立委羅廷瑋支持者LINE群組上具名轉傳。事發後迄今已一個多月，台派寶寶今發聲明批羅廷瑋團隊未經授權惡意篡改並公開轉發，對社會大眾造成誤導，事發至今尚未收到任何道歉。

羅廷瑋表示，自己的原創圖卡也屢遭罷團惡意竄改圖卡並散布，對罷團雙重標準深感遺憾。

台派寶寶所創作的圖像「2025.07.26 同意罷免，回家投票！」遭人竄改，將原始圖像中「同意罷免」的訴求，惡意重製為「不同意罷免」，並轉製為政治圖卡，在地方政治群組中大量散布。

台派寶寶今再度發文指出，6月23日遭羅廷瑋團隊未經授權惡意篡改並公開轉發，嚴重侵犯著作權、扭曲創作原意，並對社會大眾造成誤導，事發後透過律師寄出存證信函，要求相關人員負責，對方雖一度表達願意道歉，但最終以「原則性問題需溝通」為由推遲。

台派寶寶表示，難以接受這樣的推諉與切割，而在羅廷瑋團隊帶頭「示範」盜圖免責後，已有越來越多反罷免支持者仿效跟進，持續惡意篡改與散布圖像，甚至搭配攻擊與侮辱性文字，公然對創作者的權利進行踐踏與侵犯。再次嚴正要求羅廷瑋及其團隊應就盜圖行為與自身發言負起政治責任，向圖像創作者與社會大眾公開致歉，並澄清誤導。

罷團「敲羅行動」今也召開記者會聲援台派寶寶團隊，指羅廷瑋團隊重製圖像轉發，過了一個月，羅廷瑋針對台派寶寶的六項訴求，尤其台派寶寶要求正式道歉，至今仍未有任何實質回應，亦未採取任何補救措施，反而選擇迴避、卸責，將過錯推給所謂「年長、不熟悉科技操作」的團隊成員，完全未展現作為民代應有的誠信與態度。

羅廷瑋表示，該素材早已在網路上流通，助理因認同「不同意罷免」理念才轉傳，事發當日已立即提醒同仁勿再轉傳來源不明素材。

羅廷瑋強調，我們自己的原創圖卡也屢遭罷團惡意竄改圖卡、顛倒立場，並散布於匿名社群，同樣是對原創的傷害，對罷團雙重標準深感遺憾，呼籲回歸理性討論，針對惡意抹黑與圖卡濫用，也已開始蒐證，必要時將依法捍衛名譽與權益。 圖文作家「台派寶寶」原創「同意罷免」圖像，被人未經授權多加了「不」字，改為「不同意罷免」，在羅廷瑋支持者LINE群組上具名轉傳。圖／擷取自台派寶寶Threads

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