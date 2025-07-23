726罷免遇上颱風假怎麼辦？新北選委會揭答案

罷免7月26日在即，不過今年第7號颱風范斯高已於在上午8時在菲律賓東方海面成形，若放颱風假恐成罷免不確定因素。新北選委會副總幹事黃堯章說，若地方政府宣布停班課，會停止選舉業務，並由中選會再公告相關投票日期。

氣象署氣象預報中心技正林秉煜今上午指出，颱風向西移動過程中，預估周五深夜到周六有機會減弱為低氣壓，繼續向西移動進入中國及馬祖附近一帶。而本周六是罷免三階投票日，若放颱風假恐成罷免不確定因素。

依據選舉投票日前或投開票當日發生天災或其他不可抗力情事處理辦法規定，若遇颱風、地震、洪水等天災，權責機關宣布停止上班，縣市級以上選舉，由當地選舉委員會報中選會核准，改定投開票日期，或由直轄市、縣市選委會改定投開票場所，並報中選會備查；且改定的投開票日期，應由主管選舉委員會於投開票日3日前公告。

新北選委會副總幹事黃堯章表示，若地方政府宣布停班課，會停止選舉業務，並由中選會再公告相關投票日期，不過目前新北市並未碰到這樣的情況。

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