罷免大戰拉鋸激烈 各大咖爭相站邊

隨著大罷免投票日將近，許多名人都爭相表態拉票。包括和碩董事長童子賢、全聯前總裁徐重仁、前全教總理事長張旭政近日都表態支持罷免，而知名歌手羅大佑則批評這次大罷免根本是「賴皮罷免」。不論支持或反對罷免，上述在選前表態的名人都被對立意見者汙名化與掀舊帳抵制，可見此次罷免選情相當緊張。

企業家挺大罷免？

大罷免第一波將於26日投票，選前除了國民黨、罷團與民進黨四處動員宣講以外，許多社會知名人士都開始陸續表態，除了律師與醫師公會站出來開記者會，表態挺大罷免，鮮少公開談政治的全聯前總裁徐重仁在20日深夜以臉書發文，表態支持大罷免。他擔心在野黨中一些勢力與中國保持曖昧，對於台灣主權與民主制度的尊重顯得薄弱，因此呼籲民眾支持罷免、守護主權。

此外，將代表民眾黨出席「重啟核三」公投辯論的童子賢，21日也表態支持罷免國民黨立院總召、花蓮立委傅崐萁，他表示，希望故鄉花蓮政治及人文環境能有新面貌，花蓮值得乾淨、多元參與，及給新人才更多機會的政治環境。長期因為挺核而與民進黨關係尷尬的童，卻力挺大罷免，讓外界頗感錯愕。

另外，前全教總理事長張旭政也發文表態支持大罷免。

羅大佑批「賴皮罷免」

知名歌手羅大佑22日則在接受媒體人唐湘龍專訪時表態反對大罷免。他強調，「這不是政治，這是賴罷免、賴皮罷免，這是不對的，這要大破功才行」，此番重量級表態也讓網友紛紛留言「這才是大腕」、「這才是真正有名的」，一時間讓正反的大罷免活動更加白熱化。

各方積極表態，也顯示這次大罷免相當拉鋸的狀況。各方都希望贏下這場選戰，但罷免本身的仇恨動員、制度的獨特性，也讓人民今年來歷經了許多的衝突、紛擾與對立，若國民黨有大量立委被罷免，抑或是罷團與民進黨未成功罷掉夠多席次，相關民意都會在這次投票顯見，各黨都要謙卑面對民意。

應關注人民所關切

只不過，面對美中競爭、關稅戰等壓力下，民眾近來更關心的是關稅稅率多少？能否普發現金？相關的輔導措施是什麼？在大罷免結束後，無論結果為何，政黨都要以人民的最優先議題為考量，若持續空耗在政治鬥爭上，不只損及台灣的發展，恐難獲得人民的信任與支持。

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