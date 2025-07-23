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立委丁學忠今回防本命區虎尾 女力加持力催婦女票

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠今（左二）在立委張嘉郡（右二）、陳菁徽（左一）及台北市議員鍾沛君（右一）等人陪同下，在本命區虎尾鎮進行車掃、徒步拜票，希望透過女力站台，催出婦女票。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠今（左二）在立委張嘉郡（右二）、陳菁徽（左一）及台北市議員鍾沛君（右一）等人陪同下，在本命區虎尾鎮進行車掃、徒步拜票，希望透過女力站台，催出婦女票。記者陳雅玲／攝影

全國首波大罷免投票倒數三天，國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠今在立委張嘉郡陳菁徽及台北市議員鍾沛君等人陪同下，在本命區虎尾鎮進行車掃、徒步拜票，希望透過女力站台，催出婦女票，呼籲支持者7月26日一定要出來投下不同意罷免票。

丁學忠今回防本命區虎尾鎮，他表示，這陣子聽到很多鄉親的聲音，都說這次罷免是很惡質的行為，說他才上任一年就被罷免，不能接受，他這幾天持續用車掃、徒步掃街方式呼籲支持者要出投下不同意罷免選票，讓他繼續在國會為雲林爭取基礎建設、推動福利法案，今天也很感謝國會同事來幫忙掃街，希望透過3位女力，催出婦女票。

張嘉郡感謝陳菁徽、鍾沛君遠道而來陪同丁學忠到虎尾傳統市場爭取不同意罷免票，她說這次面臨被罷免的都是非常優秀的立委，包括推動普發現金、80歲以上免巴士量表等，一直與人民站在一起，呼籲選民讓這些委員繼續留在國會為民眾爭取更多福利。

陳菁徽說，丁學忠這一年來爭取公糧收購提高價格、幫雲林爭取258億預算，都實質嘉惠民眾，我們這一年來也一起推動許多法案，包括虐兒致死最高刑期是死刑，以及普發現金一萬塊，還有還假於民、80歲以上免巴士量表等，民進黨立委柯建銘說，如果大罷免大成功，這些都要收回。

柯建銘也已經承認，他策畫這件事情已經六十年，他從去年就開始策畫大罷免，所以，我們必須要讓學忠繼續留在立法院，幫大家守護這個五天假，還有普發現金一萬塊。

鍾沛君則說，相信雲林的鄉親不只熱情也很明理，都很清楚誰才是認真負責、為雲林說話的人，希望他們用不同意罷免票，讓會做事的立委丁學忠留在立法院，民進黨不敢推也推不動的法案，就讓國民黨來做。

全國首波大罷免投票倒數三天，國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠（右一）今在本命區虎尾鎮進行車掃、徒步拜票。記者陳雅玲／攝影
全國首波大罷免投票倒數三天，國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠（右一）今在本命區虎尾鎮進行車掃、徒步拜票。記者陳雅玲／攝影
台北市議員鍾沛君（左一）今到雲林為國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠徒步掃街拜票，呼籲支持者7月26日一定要出來投下不同意罷免票。記者陳雅玲／攝影
台北市議員鍾沛君（左一）今到雲林為國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠徒步掃街拜票，呼籲支持者7月26日一定要出來投下不同意罷免票。記者陳雅玲／攝影
全國首波大罷免投票倒數三天，國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠今在立委張嘉郡、陳菁徽及台北市議員鍾沛君等人陪同下，在本命區虎尾鎮進行車掃、徒步拜票。記者陳雅玲／攝影
全國首波大罷免投票倒數三天，國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠今在立委張嘉郡、陳菁徽及台北市議員鍾沛君等人陪同下，在本命區虎尾鎮進行車掃、徒步拜票。記者陳雅玲／攝影
全國首波大罷免投票倒數三天，國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠（前排中）今在本命區虎尾鎮進行車掃、徒步拜票。記者陳雅玲／攝影
全國首波大罷免投票倒數三天，國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠（前排中）今在本命區虎尾鎮進行車掃、徒步拜票。記者陳雅玲／攝影

罷免 丁學忠 張嘉郡 陳菁徽 鍾沛君

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