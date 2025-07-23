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童子賢爆料賑災捐7千萬卻被要求交縣府統一分配 花蓮縣府駁斥：不實言論

聯合報／ 記者王思慧王燕華／花蓮即時報導
和碩科技董事長童子賢（右二）公開表態罷免立委傅崐萁，昨天與花蓮縣議會議長張峻（右）、無黨籍議員合體車隊掃街。本報資料照片
和碩科技董事長童子賢（右二）公開表態罷免立委傅崐萁，昨天與花蓮縣議會議長張峻（右）、無黨籍議員合體車隊掃街。本報資料照片

和碩董事長童子賢表態罷免傅崐萁，昨天到花蓮與「葉霸」葉春蓮合體喝咖啡時，爆料去年403地震發生後，他與公司捐出超過7000萬元，卻被告知一定要交縣府統一分配，質疑縣府攬功。縣府駁斥與事實不符，質疑童子賢身為綠營智庫副董事長，不負責任發言是否有政治目的，縣府將保留法律追訴權。

花蓮瑞穗鄉出生的童子賢關鍵時刻表態罷傅，為罷免投下震撼彈，他昨天上午與花蓮議長張峻、無黨籍議員及罷團合體車隊掃街，下午由罷團安排不公開行程，與同樣出身瑞穗的葉春蓮、退休軍官「鷹爸」徐柏岳喝咖啡。

罷團今天公布現場影像紀錄，童子賢在這場咖啡聚會提到，去年403地震後想捐款，就聽很多做公益的朋友說不要捐給花蓮縣府，因為縣府沒有正常分配運用。他的公司後來決定捐給某個國小，沒想到縣府打給校方警告「不准接受台北來的人直接幫助你，否則就對你不客氣」，要求一定要把善款給縣府，童子賢說，「反正就是繞一手」。

童子賢說，去年花蓮地震後他公司加個人就捐了7千多萬，聽聞縣府都跟災民說「這是縣長特別給你的」，他本來不相信，後來發現真的是這樣，和碩乾脆直接派施工隊到花蓮幫助災民，就不一定需要捐款。這次賑災經驗讓他發現怎麼這麼離譜，他強調，自己絕不是憑空批評，若傅崐萁與妻子縣長徐榛蔚把花蓮做得很好，繼續支持沒問題，「但事與願違」。

縣府今天表示，童子賢董所說的不是事實，全為不實指控，質疑童子賢作為綠營智庫的副董事長，發言是否帶有特定政治立場與意圖，是否因為罷免投票即將進行，童子賢選擇公開操作未經查證的指控，發言的可信度與政治動機讓人質疑。

縣府強調，從未恐嚇、干涉任何捐款安排，無論慈濟、台積電基金會、獅子會、相信音樂等，都有直接協助民間或學校重建的案例，對於童子賢具備身分地位卻發表未經求證、不負責任言論，將保留法律追訴權。

和碩董事長童子賢到花蓮罷傅，表示去年震後捐款7000萬元要幫助災民，卻被縣府攬功，縣府駁斥是不實言論。圖／罷團提供
和碩董事長童子賢到花蓮罷傅，表示去年震後捐款7000萬元要幫助災民，卻被縣府攬功，縣府駁斥是不實言論。圖／罷團提供

罷免 童子賢 傅崐萁

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