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台東罷免升溫！賴坤成控黃建賓 黃不排除告賴

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國民黨立委黃建賓（前）發聲明嚴正駁斥民進黨前立委賴坤成公開抹黑，並表示不會姑息賴敗壞台東善良風氣，絕對提告。圖／立委黃建賓提供
國民黨立委黃建賓（前）發聲明嚴正駁斥民進黨前立委賴坤成公開抹黑，並表示不會姑息賴敗壞台東善良風氣，絕對提告。圖／立委黃建賓提供

民進黨前台東縣立委賴坤成今至台東地檢署控訴國民黨現任立委黃建賓，浪費公帑、工程弊案、酒駕關說等案，並說不排除按鈴控告。黃建賓也發聲明嚴正駁斥賴公開抹黑，並表示不會姑息賴敗壞台東善良風氣，絕對提告。

黃建賓指出，民進黨先是讓敗選的賴坤成月領17萬高薪酬庸，爽領人民納稅錢搞惡罷，現在又派出來抹黑，標準的選輸翻桌，而賴造謠的酒駕關說事件更是2022年綠營議員早已用過的陳年爛招，警方在當時就已經認證是假消息

他說，警方當時已明確表示，他並未關說，反而是協助警方勸張女接受酒測，警方當下更直接開出罰單，至於未立即移送法辦，是因員警認定非現行犯，加上員警因新冠肺炎疫情期間染疫需隔離，才未及時函送，相關事件皆有當時新聞報導所證。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

另黃建賓也提到賴坤成其他造謠的浪費公帑、工程弊案等，也是民進黨跟罷團持續在地方造謠的假訊息，團隊早已有掌握，而相關事件完全是假消息，一切皆合法合規，既然賴敢拿警方早已認證是假消息的事情公然抹黑，他也絕對不會姑息這種人敗壞台東善良風氣，絕對提告。

賴坤成表示，黃建賓鄉長任內浪費公帑、工程弊案，就是把具文化歷史的舊大武台汽車站打掉後，花2千萬元打造簡陋的公園，甚至放置貨櫃屋彩繪國光號，這不是浪費公帑嗎？而所謂工程弊案？就是他鄉長任內，8、90%以上的工程，都集中在自己舅舅的家族公司，有沒有圖利。

另酒駕關說部分，賴坤成強調他當鄉長時的秘書涉及酒駕，被警方依現行犯帶回分局派出所，結果他跑去分局疑似關說後，秘書就放出來，經過16天因有人檢舉，該秘書才被移送法辦。

民進黨前台東縣立委賴坤成今至台東地檢署控訴國民黨現任立委黃建賓，浪費公帑、工程弊案、酒駕關說等案，並說不排除按鈴控告。記者尤聰光／攝影
民進黨前台東縣立委賴坤成今至台東地檢署控訴國民黨現任立委黃建賓，浪費公帑、工程弊案、酒駕關說等案，並說不排除按鈴控告。記者尤聰光／攝影

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