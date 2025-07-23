批大罷免倒數頻遭綠造謠抹黑 葉元之感謝小草路口送暖

大罷免關鍵倒數，被認為是指標區的國民黨立委葉元之今接受廣播節目專訪時表示，現在不斷被民進黨造謠及攻擊，像自己明明在機密預算時關掉直播，錯誤訊息卻持續廣傳；他還提到，站路口反罷是孤獨的，現在很多民眾黨支持者也主動幫忙站，令他相當感動。

葉元之今接受中廣「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，談及最近罷免情況，他感嘆，現在就是民進黨不斷造謠，像是「機密預算開直播的不實謠言」，因為通常公務預算有攻防，都會開直播，但自己當時進到機密預算就會關直播，這已經講了非常多次，不懂民進黨立法院黨團為何昨天又造謠。

另外，有關先前遭婦人「吐口水到嘴裡」，葉元之也還原，當時是婦人一直阻擋採訪，因此才上前去詢問，結果反遭對方指控過去「你打我、你踢我」，但這都是沒有的事，後來該婦人還直言「前立委羅致政」說不要理他，發現說溜嘴才不敢回應。

不過葉元之也緩頰，該婦人是賴總統撕裂社會下的受害者，不然怎麼會做這麼偏激的行為？她平常是這樣的人嗎？這都是因為賴總統在散布仇恨，百工百業忙工作，政府卻帶頭撕裂，若民進黨去年選輸後好好做事，尊重民意結果，那社會不會亂成這樣，但民進黨不會做事、不想做事，只會煽動社會鬧事，導致現在社會變成這樣。

葉元之指出，現在反惡罷進入最後緊要關頭，國民黨全力動員起來，立法院長韓國瑜也來站台，全力幫忙他。他提到，其實反罷很孤獨，有時孤單站路口，而民眾黨支持者也來主動幫忙站路口，還有很多小草會不時過來喊加油，也體諒他忙，喊完加油就離去，令他相當感動。

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