王育敏催726反罷票 批有錢資助以國屯墾區沒錢發現金

距離726首波罷免投票僅餘三日，國民黨立院黨團今上午舉行記者會，黨團副書記長王育敏表示，726當天一定要出來投不同意罷免票。她也質疑，民進黨政府口口聲聲說沒錢普發現金給國人，但外交部卻出錢幫助人均所得超過台灣的以色列，在屯墾區的醫療計畫，這是什麼邏輯？

王育敏表示，最近有一位國民黨立委葉元之的支持者，以為不去投票就表示支持，還把投票通知單撕毀，這是大大的錯誤。她再次提醒選民，尤其是年長者，在7月26日當天，一定要拿著投票通知單、身分證和印章，到所屬投票開所投下「不同意罷免票」。

王育敏指出，國民黨立委在立法院幫民眾做很多事情，包括爭取普發現金一萬元、5天國定假日還假於民、警消年金、虐童致死最重判死，以及新竹球場弊案、全國光電弊案等要持續追到底等等。一旦在野的國民黨立委席次在立法院變成少數，民進黨就會全部沒收所有福國利民政策。所以民眾須風雨無阻出來投下不同意罷免票，才能守住大家的權益。

王育敏表示，昨日立法院已將普發現金的特別條例送到行政院，行政院長卓榮泰就是不願意發一萬元，行政院可以在10天內提覆議，一旦國民黨立委在立院席次減少，行政院在立院就會覆議成功，等於特別條例遭到民進黨、行政院沒收，民眾就永遠拿不到該還稅於民的一萬元。換言之，這不是個別區域立委被罷免與否的問題，而是關乎到所有民眾的權益，所以一定要出來投下「不同意罷免」票。

王育敏還說，國民黨立委幫勞工爭取5天國假，下半年開始施行，如果執政的民進黨在國會成為多數，就會沒收這5天國假。她提醒勞工朋友，如果不想5天假被民進黨沒收，就一定要出來投下「不同意罷免」票，自己守護自己的權益。另外，民進黨發動大惡罷成功的話，警消年金會被民進黨政府取消。

王育敏提到，相信民眾看到，國民黨立委提出虐童要判死刑的「刑法」修正案，民進黨立委竟在二讀時投下反對票，誰站在國人這邊？相信民眾眼睛是雪亮的。也包括新竹棒球場弊案、全台光電弊案，只要國民黨立委在國會多數，就會持續追查下去。全民一起站出來，在7月26日投下投下「不同意罷免」票，才能守住國民黨立委為全民爭取的成果。

王育敏指出，倘若大惡罷成功的話，讓執政的民進黨在國會一黨獨大，立法院長就會從韓國瑜變成柯建銘。再看看民進黨執政的亂象，風災救災要靠自己、不讓國軍進屋幫災民復原、老人爬屋頂修補摔死；更誇張的是，民進黨政府口口聲聲說沒錢府發現金給國人，居然出錢幫助人均所得超過台灣的以色列，在屯墾區的醫療計畫，這是什麼邏輯？

王育敏再次呼籲國人，如果對於民進黨政府這一年半來的施政亂象，苛待民眾的心態非常不滿，請用手上這張選票，投下「不同意罷免」票，可以守住未來，保障權益，可以讓國民黨在國會繼續監督政府，否則民進黨將為所欲為，只要民進黨想要的，不是人民想要的，全部都不會給。唯有在7月26日投下「不同意罷免」票，才能延續監督政府的力量，守住自己的權益。

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