開嗓反罷 ! 蔣萬安合體陳菁徽、鍾沛君唱「善良」 : 我們不讓步

大罷免投票倒數，國民黨全力反罷，台北市長蔣萬安也為此「開嗓」，與立委陳菁徽、台北市議員鍾沛君共同獻唱反罷歌曲「善良」。據了解，蔣萬安強烈認同台灣應是善良，而非撕裂，因此決定參與錄製，並貢獻一句歌詞「我們不讓步」，盼大家堅強，才不至於丟失溫柔。

陳菁徽指出，自己近日收到了支持者的一首歌，該支持者想透過音樂訴求台灣社會平和、家園安靜，展現台灣人的「善良」，並為此不讓步、不退縮。

「音樂更有感染力，我們來唱唱看吧 ! 」陳菁徽表示，某天突然有如此想法，因此就催生了「善良」這首歌，想表達守護，守護不只是席次，不只是民主，還有人心，還有善良。

陳菁徽還說，這首歌也想向這段時間備受煎熬的同志、盟友、支持者、所有台灣人民傳達，善良沒有錯，善良也不是軟弱，當善良的人被逼到忍無可忍，爆發力會遠大於仇恨。陳菁徽透露，歌曲中也有一名男子獻聲，他不只唱，還出主意在取得原作同意下修了句歌詞。

該影片一出，眾多國民黨立委、台北市前市長郝龍斌都於社群上轉發，引發討論。而從花絮影片及照片中發現，歌曲中的男聲正是蔣萬安。

據了解，蔣萬安是收到鍾沛君及陳菁徽的邀請，經思考後決定參與錄製，一方面是感謝創作者與兩位民意代表的主動挺身，二方面也是認同歌曲的理念「台灣應該是善良的，而不應當是撕裂的。」還因此貢獻了一句詞，也就是副歌的第一句「我們不讓步」。

據指出，蔣萬安認為，政治人物應該要多做正事，而不是整天搞政治；應該要照顧市井小民的一升一斗，而不是整天只想要情緒動員，只想著戰，只想著鬥。歌曲琅琅上口並沒有花去太多的準備時間，大家要溫柔而堅定，堅強起來，才不至於丟失溫柔。 大罷免投票倒數，國民黨全力反罷，台北市長蔣萬安也為此「開嗓」，與立委陳菁徽、台北市議員鍾沛君共同獻唱反罷歌曲「善良」。圖／陳菁徽辦公室提供 大罷免投票倒數，國民黨全力反罷，台北市長蔣萬安也為此「開嗓」，與立委陳菁徽、台北市議員鍾沛君共同獻唱反罷歌曲「善良」。圖／陳菁徽辦公室提供 大罷免投票倒數，國民黨全力反罷，台北市長蔣萬安也為此「開嗓」，與立委陳菁徽、台北市議員鍾沛君共同獻唱反罷歌曲「善良」。圖／陳菁徽辦公室提供

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