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影／王育敏呼籲7月26日要投下不同意票 才是真的不同意罷免

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導

國民黨立法院黨團副書記長王育敏上午在黨團舉行「許自己一個未來726出門投下不同意」記者會，會中王育敏呼籲7月26日一定要出來投不同意罷免票。

王育敏並以「726全民站出來、反惡罷顧民主，投下不同意罷免票」的手板表示，讓大家清楚知道726是非常關鍵，大家一定要出門投票。王育敏指出以葉元之的支持者為例，葉元之的支持者因為支持，把罷免投票通知單撕掉，不投票就是支持是大大錯誤的。王育敏強調一定要拿到投票通知單後，7月26日帶著身分證、印章前往投開票所，投下不同意罷免票，要蓋字比較多的、五個字的「不同意罷免」。

國民黨立法院黨團副書記長王育敏上午在黨團舉行「許自己一個未來726出門投下不同意」記者會，呼籲726一定出來投不同意罷免票。記者黃義書／攝影
國民黨立法院黨團副書記長王育敏上午在黨團舉行「許自己一個未來726出門投下不同意」記者會，呼籲726一定出來投不同意罷免票。記者黃義書／攝影

罷免 投票 國民黨 王育敏

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