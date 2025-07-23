影／王育敏呼籲7月26日要投下不同意票 才是真的不同意罷免
國民黨立法院黨團副書記長王育敏上午在黨團舉行「許自己一個未來726出門投下不同意」記者會，會中王育敏呼籲7月26日一定要出來投不同意罷免票。
王育敏並以「726全民站出來、反惡罷顧民主，投下不同意罷免票」的手板表示，讓大家清楚知道726是非常關鍵，大家一定要出門投票。王育敏指出以葉元之的支持者為例，葉元之的支持者因為支持，把罷免投票通知單撕掉，不投票就是支持是大大錯誤的。王育敏強調一定要拿到投票通知單後，7月26日帶著身分證、印章前往投開票所，投下不同意罷免票，要蓋字比較多的、五個字的「不同意罷免」。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言