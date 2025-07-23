726反惡罷 羅智強：決定台灣是走向黑暗撕裂還是光明善良

726首波罷免投票，國民黨立委羅智強今日催票，表示這一票將決定是這塊土地走向撕裂鬥爭、貪腐橫行的黑暗，還是守住光明與善良的未來，呼籲民眾出來投不同意罷免，「守住我們的青天白日滿地紅」。

羅智強說，726，只剩下三天。這不只是一場罷免投票，更是一場關於台灣未來的選擇。這一票，將決定這塊土地，是走向撕裂鬥爭、貪腐橫行的黑暗，還是守住光明與善良的未來。

羅智強指出，他站在第一線面對這場惡罷。他知道，民進黨傾全黨之力，用謊言、造謠、操作分裂，要用罷免毀掉監督力量。但他更相信，台灣人心中有一把正義的尺，知道什麼是對的、什麼是不應該的。只要大家站出來，反惡罷就會贏；台灣更會贏。

羅智強表示，這半年來，街頭巷尾的一句鼓勵、一個微笑、一個比讚，都給他力量。但現在，他要再拜託您一次，7月26日一定要出門到投票所，投下那張關鍵的「不同意票」。「守住監督的力量，守住我們的青天白日滿地紅，拜託大家，一起站出來。」

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